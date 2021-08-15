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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احترس .. العصبية تفرز هرمون يصيبك بالسمنة المفرطة

زيادة وزن
زيادة وزن

قال الدكتور خالد الغزالي ، استشاري النباتات الطبية، إن أخضائى التغذية بدوره يقوم بوضع نظام صحى لمريض السمنة بالإضافة لتنظيم الأكل مع الرياضة والبعد عن الضغوط والعصبية .


وأضاف “ الغزالي” خلال حواره ببرنامج “سفرة وطبلية” المذاع على قناة "صدى البلد":، أن ميزة الرياضة أنها تقوم بتحسين الحالة المزاجية للجسم  ، محذرا من العصبية والتى بدورها ينتج عنها هرمون الكورتيزون والذى يقوم بتحويل البروتينات إلى دهون فى المناطق غير المرغوب فيها .

 

ولفت إلى أن سبب السمنة الرئيسي هو تناول النشويات والسكريات، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الأنسولين يؤدى إلى إدخال الجلوكوز بالدم أو تحويلها إلى دهون، إضافة إلى حجب هرمون الشبع بالمخ.


وذكر الغزالى فى تصريحات سابقة ، أننا لا نهدف لكره الناس فى التخسيس، لافتاً إلى أننا نعمل على توفير كورس مكون من مواد طبيعية، يساعد على حرق الدهون بدون حرمان من الأكل.

 

وأضاف خبير تغذية علاجية،  أن أخصائى التغذية يوجه المريض إزاي يعيش صح.


وتابع استشاري التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لفقدان الوزن بدون أعراض جانبية هى الألياف الطبيعية أو النباتات الطبيعية، حيث أنها تقلل الشهية وتقوم بعمل عملية امتلاء البطن وتقلل امتصاص السكريات أو النشويات أو الدهون بالاضافة إلى أن ألياف السيليوم تعالج الإمساك الذي يعتبر مرضا مزمنا بالنسبة لـ مرضى السمنة، مضيفًا أن العشب يعمل على تفتيت الدهون المتواجدة في الجسم، والاستفادة منها كطاقة.

 

أخصائي تغذية حرق الدهون التغذية العلاجية بروتين تغذية علاجية

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