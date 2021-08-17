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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انس آلام والتهاب المفاصل بإضافة 4 بهارات إلى نظامك الغذائي

علاج التهاب المفاصل
علاج التهاب المفاصل

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى إعاقة الحياة بشكل كبير، ولكن لا يجب أن تكون المفاصل المؤلمة سمة دائمة، أبرزت الأدلة أربعة توابل يمكن أن تخفف من التهاب المفاصل.

 

مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تسبب آلام المفاصل وتيبسها وتورمها، هناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، ولكن أحد أكثرها شيوعًا هو التهاب المفاصل الروماتويدي وهو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهازك المناعي بطانة مفاصلك، يمكن أن تؤدي نوبة الالتهاب الشديدة إلى صعوبة أداء المهام الأساسية.
 

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أنه يمكنك تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق إصلاح جوانب نمط حياتك، لا يزال النظام الغذائي يمثل مجالًا للبحث وقد ربط البحث عددًا من التوابل بتقليل نشاط المرض.

 

أجرى الباحثون مراجعة منهجية للدراسات التي تقيم تأثير مكملات التوابل على الأعراض ونشاط المرض في المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم الالتهابية المزمنة.
 

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توابل تقلل من التهاب المفاصل

 

إجمالاً ، تم تضمين ست دراسات لتقييم استخدام مكملات التوابل فقط في مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

تضمن الباحثون دراسة عن مكملات الثوم ، واثنتان على الكركمين ، وواحدة على الزنجبيل ، وواحدة على القرفة ، وواحدة على مكملات الزعفران.

كتب الباحثون: "الثوم ، الزنجبيل ، القرفة ، أو مكملات الزعفران ارتبطت بانخفاض في نشاط التهاب المفاصل الروماتويدي".

 

ومع ذلك ، أقر الباحثون بعدة نقاط "تحد من الصلاحية الخارجية" لهذه الدراسات.

وأشاروا أيضًا إلى أنه "لا يمكن استخلاص أي استنتاج بشأن تأثير مكملات الكركمين على نشاط RA بسبب الدراسات منخفضة الجودة".

وخلص الباحثون إلى أن "الثوم والزنجبيل والقرفة والزعفران يمكن أن يكون له تأثير مفيد على نشاط التهاب المفاصل الروماتويدي".

تركز بعض الأبحاث المشجعة على استخدام الزنجبيل.

وجدت الدراسات المختبرية والحيوانية أن مستخلصات الزنجبيل يمكن أن تقلل من إنتاج العديد من المواد الكيميائية (بما في ذلك الليكوترين) التي تعزز التهاب المفاصل.

وفقًا لـ Versus Arthritis ، يحتوي الزنجبيل أيضًا على الساليسيلات ، والتي يحولها جسمك إلى مادة كيميائية تسمى حمض الساليسيليك.

حمض الساليسيليك يحمي أعصابك عن طريق صنع البروستاجلاندين وهذا يخفف الألم وعدم الراحة ،" يلاحظ الجسم الصحي.

 

بالإضافة إلى تحسين نظامك الغذائي ، من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

إذا كان التهاب المفاصل لديك مؤلمًا ، فقد لا تشعر بالرغبة في ممارسة الرياضة.

"ومع ذلك ، فإن النشاط يمكن أن يساعد في تقليل ومنع الألم" ، كما تلاحظ NHS .

تساعد التمارين الرياضية بشكل حاسم في إنقاص الوزن ، مما قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

يوضح NHS: "إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعدك حقًا في التعامل مع التهاب المفاصل".

كما يوضح الجسم الصحي ، فإن الوزن الزائد يضع ضغطًا زائدًا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين ، مما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل في الحركة.

يمكن للتمرين المنتظم أيضًا:

تحسين نطاق حركتك وحركة المفاصل
زيادة قوة العضلات
تقليل التيبس
عزز طاقتك.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس. 

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