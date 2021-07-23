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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: عقار التهاب المفاصل غير فعال مع مصابي عدوى كورونا

فاعلية عقار التهاب
فاعلية عقار التهاب المفاصل مع مرضى فيروس كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فاعلية عقار التهاب المفاصل مع مرضى فيروس كورونا من قبل باحثون في مستشفى في الولايات المتحدة وأوروبا، ووجدوا بأن عقار التهاب المفاصل لا يزيد بشكل كبير من فرصة مريض فيروس كورونا كوفيد -19 للبقاء على قيد الحياة.
 

 

فاعلية عقار التهاب المفاصل مع مرضى فيروس كورونا

 


وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، بمتابعة 39 مستشفى في الولايات المتحدة وأوروبا والتحقيق في العقار المسمى كاناكينوماب المخصص لعلاج مرضى التهاب المفاصل ، ووجدوا فرقًا بنسبة 3 بالمائة فقط في معدلات البقاء على قيد الحياة بدون جهاز التنفس الصناعي بين هؤلاء المرضى الذين عولجوا ولم يتلقوا العلاج.

 

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واوضح الباحثون، انه كانت معدلات البقاء على قيد الحياة والتعافي بشكل عام متشابهة أيضًا بين مرضى فيروس كورونا الذين امتثلوا للشفاء دون تناول الدواء أو الذين تلقوا كاناكينوماب، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأكد الباحثون، ان علاج التهاب المفاصل كاناكينوماب هو نوع من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ويعتمد على جزيئات الجهاز المناعي المصنعة صناعياً، وفي حين أن بعض الأجسام المضادة وحيدة النسيلة كانت مفيدة في علاج مرضى فيروس كورونا COVID-19 ، لم تنجح جميع العلاجات.

 

فاعلية عقار التهاب المفاصل مع مرضى فيروس كورونا


ويسعى الباحثون لإيجاد علاجات تساعد في إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا كوفيد؛ حيث كانت إحدى الإستراتيجيات الشائعة هي إعادة استخدام الأدوية المستخدمة ضد أمراض أخرى، وعلى سبيل المثال ، تم تطوير عقار Remdesivir المضاد للفيروسات لأول مرة لعلاج التهاب الكبد C. وهو الآن أحد العلاجات الأكثر استخدامًا لعلاجات مرضى فيروس كورونا  Covid في المستشفى.

وأشار الباحثون، إلى ان الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي نوع آخر من الأدوية الشائعة ، تم تطويرها في الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث يستخدم علاجه أجسامًا مضادة مصطنعة أجزاء من جهاز المناعة - لتعزيز قدرة المريض على مقاومة المرض، وقد منحت إدارة الغذاء والدواء (FDA) ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ للعديد من علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تستهدف فيروس كورونا Covid.

ويحقق الباحثون الآن في علاجات أخرى مماثلة، بما في ذلك كاناكينيوماب ، وهو علاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يستخدم عادة لعلاج حالات التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة، لكن عقار التهاب المفاصل هذا لم ينجح في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة لمرضى فيروس كورونا كوفيد والمصابين بأمراض خطيرة.

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