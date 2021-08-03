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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري جراحات المفاصل: قد يحتاج المريض لأكثر من تدخل جراحي في نفس العملية

جراحة العظام
جراحة العظام

قال الدكتور محمد صفاء الدين عرفة استشاري جراحات المفاصل ومناظير الكتف والرقبة وإصابات الملاعب إن التكاملية فى الطب أصبحت الشيء الأساسى فى التشخيص السليم، منوها إلى أن التكاملية تسعى إلى الوصول بالمريض إلى التشخيص والعلاج السليم.

وأضاف استشارى جراحات المفاصل خلال استضافته فى برنامج "طبيب البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن التكاملية توجد فى جراحة المخ والأعصاب والعظام، حيث تحتوى تكاملية الطب على طرق التشخيص المختلفة، وفرق العمل فى التخصصات الدقيقة.

وتابع  استشارى جراحات المفاصل أن تطورت جراحة العظام إلى جراحة المناظير واليد والحوض وغيرها من الجراحات المتطورة، وأضاف أنه لا يوجد مانع أن يحتاج مريض واحد أكثر من تدخل جراحى فى نفس العملية الجراحية الواحدة.

ويذكر أن جراحة العظام هو فرع من فروع الجراحة في الطب ويتخصص في مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي. يستخدم جراح العظام الوسائل الجراحية وغير الجراحية لعلاج الرضات العضلية الهيكلية، إصابات الملاعب، الأمراض التنكسية، العدوى، الأورام، والعيوب الخلقية.

من الفروع التي يشملها تخصص جراحة العظام( أو ما يعرف بالتخصصات الدقيقية ) ما يلي:

جراحة اليد
جراحة الكتف والمرفق
جراحة استبدال المفاصل
جراحة عظام الأطفال
جراحة القدم والكاحل
جراحة العمود الفقري
جراحة أورام الجهاز العضلي الهيكلي
الطب الرياضي الجراحي
جراحة الإصابات

ويجدر بالذكر أن بعض هذه التخصصات الفرعية قد يمارسه بعض المتخصصين في فروع أخرى غير جراحة العظام، فمثلاً: قد يمارس بعض جراحي التجميل تخصص جراحة اليد، كما يمارس معظم جراحي المخ والأعصاب جراحة العمود الفقري، وكذلك ـ في الولايات المتحدة ـ يمارس اختصاصيو طب القدم تخصص جراحة القدم والكاحل، ويمارس بعض ممارسي طب الأسرة تخصص الطب الرياضي، ولكن في جزئه غير الجراحي فقط.

استشارى جراحات المفاصل المخ والاعصاب طبيب جراحة المخ والأعصاب تدخل جراحي مفاصل

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