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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد سمك الماكريل لمرضى القلب والضغط والسكري

فوائد سمك الماكريل
فوائد سمك الماكريل

من فوائد سمك الماكريل، أنه من أفضل واقوى مصادر الـ"أوميغا 3"، التي تنظم الدورة الدموية وتخفف أعراض التهاب المفاصل، وتعالج أزمة عدم انتظام ضربات القلب، تحد أيضاً من التعرض للاكتئاب. 

 

فوائد سمك الماكريل



وتعتبر أهم فوائد سمك الماكريل أنه يساهم في انخفاض فرصة إصابة الإنسان بأمراض مزمنة، خاصة مرض ارتفاع السكر في الدم (السكري)، حيث يحتوي على مواد تنظم مستوى الجلوكوز في الدم.
 

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وبالنسبة لمرضى الضغط العالي، فإن سمك الماكريل وجبة غذائية ودواء في الوقت نفسه، فهو يعيد ضبط مستويات الضغط الدم، بفضل التركيزات العالية من مادة البوتاسيوم الذي يحتوي عليه لحم سمك الماكريل الشهي.

 

عمل السمك الماكريل المقلي

 

ويعرف مرضى سرطان الأمعاء أكثر من غيرهم فوائد سمك الماكريل، فهو من المصادر الطبيعية القليلة التي تحتوي على تركيزات عالية من فيتامين D، وأثبت الدراسات العلمية أن ارتفاع نسبة هذا الفيتامين تحديداً، تعطي فرصة أكبر لمواجهة المرض لدى المصابين بسرطان الأمعاء.

ومن أفضل فوائد سمك الماكريل أن الأسماك الزيتية ، مثل السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة والسلمون المرقط، تحتوي على مستويات عالية من دهون أوميغا 3 المفيدة للحامل.

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