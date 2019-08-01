مستورد من روسيا .. تعرف علي فوائد السمك الماكريل.. والممنوعون من تناوله

الماكريل احد انواع الاسماك الروسي، نسبة الي استيراده من روسيا في القرن العشرين.. ومن الأصناف التي يقبل عليها الشعب المصري لفوائدها وحلاوة مذاقها وسهولة تحضيرها.



قدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء فوائد واضرار السمك الماكريل



فوائد سمك الماكريل :



سمك الماكريل يشمل العديد من العناصر الغذائية الغاية في الأهمية للجسم حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، والبروتين، والدهون الأحادية غير المشبعة، وأحماض الأوميغا3، والفيتامينات، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك ... لذلك فمن فوائده:



_ يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم والذي له دور هام في تعزيز المناعة، تنظيم هرمونات الغدة الدرقية، انخفاض علامات الالتهاب فى الجسم.



_ يقوي المناعة وبذلك يكافح بعض الامراض الخطيرة مثل السرطان



_ يُنظم التمثيل الغذائي للجسم



_ يخفف من التهابات المفاصل وألمها .



_ يحفّز أنشطة الدماغ ويقوي الذاكرة ، ويساعد على التركيز .



_ يُنظم معدلات هرمونات الجسم بالنسب المطلوبة.



_ يمنع ترسّب الكولسترول الضار ويحد من التجلطات الدموية



_ بسبب احتوائه على أوميجا -3 والسيلينيوم فهو يساعد على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية .



_يحسّن وظائف أعضاء الجسم



_ بسبب احتوائه على نسبة عالية من ڤيتامين B12 ، فهو يعد عامل مساعد في الحماية من فقر الدم وتلف الجهاز العصبي.



ما هي أضرار سمك الماكريل



تركزت اكثر اضرار سمك الماكريل على فئتين :



_ النساء الحوامل

_ النساء المرضعات



فعلى الرغم أن سمك الماكريل هو الأقل تلوثًا بالزئبق من انواع عديدة من الأسماك ، واحتوائه على كميات قليلة منه ، إلا أن تأثير تناول الأسماك المحتوية على كميات من الزئبق وتحويلها في اجسام الاسماك الى زئبق ميثيلي بصفة مستمرة يؤدي إلى تراكمه في الدم مع الوقت وقد يُعبر من المشيمة إلى الجنين مما قد يؤثر على نمو مخه و جهازه العصبي ، وقد يمتد هذا التأثير أيضا على النساء المرضعات مما قد يتسبب في ضرر للأطفال .