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مرأة

لو حامل.. ابتعدي عن تناول السمك الماكريل نهائيًا

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبرسمك الماكريل هو احدي انواع الاسماك المنتشرة في الاسواق وبالرغم من فوائدة الكثيرة الا ان سمك الماكريل ممنوع عن بعض الاشخاص.

وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان سمك الماكريل ممنوع تناوله للنساء المرضعات؛ وذلك لأنه يحتوي على الزئبق الميثيلي الضار بصحتهم وصحة المواليد، كما انه يضر نمو الجهاز العصبي لدى الجنين ويشكل خطرًا على الجنين والأم اثناء الحمل كونه يحتوي على مركبات الديوكسان التي لها آثار جانبية سيئة.

وقدمت سماح نصائح عند شراء وتخزين أسماك الماكريل

- مراعاة شراء الماكريل السليم والحديث الاستيراد ويظهر علي التيكت عيون صافية، وخياشيمه لا بد من أن تكون نظيفة.
- اختيار وشراء السمك المتماسك والابتعاد عن اللين منه، بالإضافة إلى الابتعاد عن شراء الأسماك التي تكون منحنية من جهة الرأس والذيل. بداية فساد للسمكة
- اختيار الأسماك التي يكون لحمها شفافًا ورطبًا إذا كان على شكل شرائح.
- لف السمك بالورق الزبدة وتخزينه في الثلاجة لمدة شهرين، وفي المجمد لمدة تتراوح بين 3-4 أشهر. وان كان الطازج الافضل تناوله أول بأول
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