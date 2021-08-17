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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تناول الزبادي يوميًا يحمي من الزهايمر..كيفية حماية الأطفال من فيروس الهربس

الهربس
الهربس

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

دراسة.. تناول الزبادي يوميًا يحميك من الزهايمر

يعيش 6.2 مليون أمريكي مع مرض الزهايمر ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بنسبة 22٪ بحلول عام 2025، على الصعيد العالمي ، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص المصابين بالخرف ثلاث مرات إلى حوالي 150 مليون بحلول عام 2050 بسبب شيخوخة السكان، وبينما لا يوجد علاج لمرض الزهايمر ، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن البكتيريا الموجودة في أمعائنا يمكن أن تمنع المرض.

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

يرغب عدد كبير من الناس فى التعرف على طرق طبيعية لـ تسكين الألم للحصول على الراحة دون المعاناة لأى مضاعفات جانبية حيث يتسبب الاستخدام المتكرر والمستمر لمسكنات الألم الطبية للعديد من المضاعفات الصحية الخطيرة من بينها أمراض الكلى.

نكشف لكم أهم الطرق الطبيعية التى تساعد فى تسكين الألم بدون أدوية “ medicalnewstoday”.

 

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كيف تحمى الأطفال من الإصابة بـ فيروس الهربس

انتشر فيروس الهربس بين الأطفال بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ما أثار الرعب في نفوس بعض الأهالي خاصة أنه يصيب الرضع وحديثي الولادة .. فكيف يمكن حماية الأطفال من الإصابة بفيروس الهربس؟

 

طرق الوقاية من الالتهابات والتهيج بالعين

في ظل تغير الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة، فإنه يصبح من المهم العناية بصحتك وخصوصا صحة العين، خصوصا في موسم الرياح الموسمية، التي تتأثر بها غالبا العيون.

 

ويبدو أن  انتشار وباء Covid-19 أدى إلى توافر وعي كبير لدى غالبية البشر بشأن حماية الفم والأنف واليدين، إلا أن هذا الوعي غير متوفر لدي كثيرين من أجل حماية أعينهم.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة الزهايمر طرق تسكين الالم اخبار الصحة

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