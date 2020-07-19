تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

فوائد القرنفل تنبع من احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز.









وقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهم فوائد القرنفل ما يلي:









- مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة

اثبت ان زيت القرنفل يساعد في علاج العديد من التهابات المفاصل والروماتيزم، ويكون استخدامه كالتالي:









إذا ما استخدم في تدليك العضلات فهو يساعد على تقليل الالتهابات والاصابات وتسكين الألم، إذ إن القرنفل يحتوي على مضادات اكسدة قوية تدعى "الفينولات" والتي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة ومحاربتها.







