صعوبة في التفكير وتغيير المزاج.. 7 علامات تنذرك بالإصابة بالزهايمر

تتطور أعراض مرض الزهايمر ببطء على مدى عدة سنوات، في بعض الأحيان يتم الخلط بين هذه الأعراض والحالات الأخرى وقد يتم اعتبارها في البداية كشيخوخة.

يختلف معدل تقدم الأعراض لكل فرد.

في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الحالات الأخرى مسؤولة عن تفاقم الأعراض.

تشمل هذه الشروط:

الالتهابات

السكتة الدماغية

هذيان

بالإضافة إلى هذه الحالات ، يمكن أن تؤدي أشياء أخرى ، مثل بعض الأدوية ، إلى تفاقم أعراض الخرف.

الأعراض المبكرة لـ الزهايمر

في المراحل المبكرة ، يكون العرض الرئيسي لمرض الزهايمر هو هفوات الذاكرة.

على سبيل المثال ، الشخص المصاب بداء الزهايمر المبكر قد:

نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة

العناصر في غير مكانها

ننسى أسماء الأماكن والأشياء

يجدون صعوبة في التفكير في الكلمة الصحيحة

طرح الأسئلة بشكل متكرر

تظهر سوء الحكم أو تجد صعوبة في اتخاذ القرارات

تصبح أقل مرونة وأكثر ترددًا في تجربة أشياء جديدة

غالبًا ما تكون هناك علامات على تغيرات المزاج ، مثل زيادة القلق أو الانفعالات أو فترات الارتباك.

أعراض المرحلة المتوسطة لـ الزهايمر

مع تطور مرض الزهايمر ، ستزداد مشاكل الذاكرة سوءًا.

قد يجد الشخص المصاب بهذه الحالة صعوبة متزايدة في تذكر أسماء الأشخاص الذين يعرفونهم وقد يواجهون صعوبة في التعرف على عائلاتهم وأصدقائهم.

قد تظهر أعراض أخرى أيضًا ، مثل:

زيادة الارتباك - على سبيل المثال ، الضياع أو الشرود وعدم معرفة الوقت من اليوم

سلوك الوسواس المتكرر أو الاندفاعي

الأوهام (تصديق أشياء غير صحيحة) أو الشعور بجنون العظمة والريبة تجاه مقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة

مشاكل في الكلام أو اللغة (فقدان القدرة على الكلام)

نوم مضطرب

تغيرات في المزاج ، مثل التقلبات المزاجية المتكررة ، والاكتئاب والشعور المتزايد بالقلق أو الإحباط أو الانفعال

صعوبة أداء المهام المكانية ، مثل الحكم على المسافات

رؤية أو سماع أشياء لا يفعلها الآخرون (الهلوسة)

يعاني بعض الأشخاص أيضًا من بعض أعراض الخَرَف الوعائي .

في هذه المرحلة ، يحتاج الشخص المصاب بمرض الزهايمر عادةً إلى الدعم لمساعدته في الحياة اليومية.

على سبيل المثال ، قد يحتاجون إلى المساعدة في الأكل والغسيل وارتداء الملابس واستخدام المرحاض.

وقد يتطور عدد من الأعراض الأخرى أيضًا مع تقدم مرض الزهايمر ، مثل:

صعوبة في الأكل والبلع (عسر البلع).

صعوبة في تغيير الموقف أو التنقل دون مساعدة

فقدان الوزن - شديد في بعض الأحيان

التبول غير المقصود (سلس البول) أو البراز (سلس الأمعاء)

فقدان تدريجي للكلام

مشاكل كبيرة في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى

في المراحل الشديدة من مرض الزهايمر ، قد يحتاج الأشخاص إلى رعاية بدوام كامل ومساعدة في الأكل والتنقل والعناية الشديدة

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