عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صعوبة في التفكير وتغيير المزاج.. 7 علامات تنذرك بالإصابة بالزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

تتطور أعراض مرض الزهايمر ببطء على مدى عدة سنوات، في بعض الأحيان يتم الخلط بين هذه الأعراض والحالات الأخرى وقد يتم اعتبارها في البداية كشيخوخة.

يختلف معدل تقدم الأعراض لكل فرد.

 

GPS يكشف عن أعراض الزهايمر أثناء القيادة والتنبؤ باحتمالية الإصابة

مجدى بدران يدعو لاستثمار القراءة للوقاية من الزهايمر

 

في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الحالات الأخرى مسؤولة عن تفاقم الأعراض.

تشمل هذه الشروط:

الالتهابات
السكتة الدماغية
هذيان
بالإضافة إلى هذه الحالات ، يمكن أن تؤدي أشياء أخرى ، مثل بعض الأدوية ، إلى تفاقم أعراض الخرف.

الأعراض المبكرة لـ الزهايمر

في المراحل المبكرة ، يكون العرض الرئيسي لمرض الزهايمر هو هفوات الذاكرة.

على سبيل المثال ، الشخص المصاب بداء الزهايمر المبكر قد:

نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة
العناصر في غير مكانها
ننسى أسماء الأماكن والأشياء
يجدون صعوبة في التفكير في الكلمة الصحيحة
طرح الأسئلة بشكل متكرر
تظهر سوء الحكم أو تجد صعوبة في اتخاذ القرارات
تصبح أقل مرونة وأكثر ترددًا في تجربة أشياء جديدة
غالبًا ما تكون هناك علامات على تغيرات المزاج ، مثل زيادة القلق أو الانفعالات أو فترات الارتباك.

أعراض المرحلة المتوسطة لـ الزهايمر

مع تطور مرض الزهايمر ، ستزداد مشاكل الذاكرة سوءًا.

قد يجد الشخص المصاب بهذه الحالة صعوبة متزايدة في تذكر أسماء الأشخاص الذين يعرفونهم وقد يواجهون صعوبة في التعرف على عائلاتهم وأصدقائهم.

قد تظهر أعراض أخرى أيضًا ، مثل:

زيادة الارتباك - على سبيل المثال ، الضياع أو الشرود وعدم معرفة الوقت من اليوم
سلوك الوسواس المتكرر أو الاندفاعي
الأوهام (تصديق أشياء غير صحيحة) أو الشعور بجنون العظمة والريبة تجاه مقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة
مشاكل في الكلام أو اللغة (فقدان القدرة على الكلام)
نوم مضطرب
تغيرات في المزاج ، مثل التقلبات المزاجية المتكررة ، والاكتئاب والشعور المتزايد بالقلق أو الإحباط أو الانفعال
صعوبة أداء المهام المكانية ، مثل الحكم على المسافات
رؤية أو سماع أشياء لا يفعلها الآخرون (الهلوسة)
يعاني بعض الأشخاص أيضًا من بعض أعراض الخَرَف الوعائي .

في هذه المرحلة ، يحتاج الشخص المصاب بمرض الزهايمر عادةً إلى الدعم لمساعدته في الحياة اليومية.

على سبيل المثال ، قد يحتاجون إلى المساعدة في الأكل والغسيل وارتداء الملابس واستخدام المرحاض.

وقد يتطور عدد من الأعراض الأخرى أيضًا مع تقدم مرض الزهايمر ، مثل:

صعوبة في الأكل والبلع (عسر البلع).
صعوبة في تغيير الموقف أو التنقل دون مساعدة
فقدان الوزن - شديد في بعض الأحيان
التبول غير المقصود (سلس البول) أو البراز (سلس الأمعاء)
فقدان تدريجي للكلام
مشاكل كبيرة في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى
في المراحل الشديدة من مرض الزهايمر ، قد يحتاج الأشخاص إلى رعاية بدوام كامل ومساعدة في الأكل والتنقل والعناية الشديدة

nhs.uk

الزهايمر علامات الزهايمر اسباب الزهايمر علاج الزهايمر اخبار الصحة

ترشيحاتنا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لحسام حسن في موقعة الزمالك والاتحاد

مفاجآت عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 5G .. سعر ومواصفات

وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة على صفحته الرسمية

تعرف على مميزات السيارة "البيك أب" وسبب تسميتها بعد تعاون الإنتاج الحربي والشركة الإماراتية في تصنيعها

عضو صحة النواب: صناعة الدواء أمن قومي و توفيره محليا أمر حتمي

نيفين جامع: إنتاج السيارة EM محلياً خطوة مهمة لتعميق الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "بدوى 2021"

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

الأرصاد : نشعر بالحر الشديد حتى السبت المقبل لهذا السبب

لـ ملاك العقارات| الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء يعرضك لـ غرامة يومية 100 جنيه

مصرع 4 أشخاص في حادث اشتعال النيران بسيارتين بطريق أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ