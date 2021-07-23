كل ما لا تعرفه عن تسكين الألم ذاتيا بعد العمليات

أوضح الدكتور محمد الفولي عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى"، ان من ضمن عمليات السمنة عملية تكميم المعدة بالمنظار، والتي تعد الأفضل والأمن من عمليات الفتح الجراحى لأن عمليات المنظار يصحبها ألم أقل ولذلك يتم استخدام أجهزة معينة لذلك تسمى حقن المسكن ذاتيا لمنع حدوث ألم بعد عملية السمنة.



وقال الدكتور محمد الفولى، إن الجهاز الذى يمنع الألم ذاتيا يتحكم ذاتيا بمسكن الألم في السيطرة على الألم حيث إنه يتيح للمريض تلقي الدواء من خلال نفسه وهو يستخدم مضخة إلكترونية لإرسال مسكن الألم إلى الوريد ويعرف هذا باسم التحكم الذاتي مسكن الألم عبر التسريب الوريدي أو إلى الحيز فوق الجافية والتحكم الذاتي بمُسكن الألم فوق الجافية القريب من الحبل الشوكي ويتوقف استخدام جهاز التحكم الذاتي بمسكن الألم عبر التسريب الوريدي أو فوق الجافية على قرار الطبيب بشأن الطريقة الأنسب لك.



وأضاف الدكتور محمد الفولى إلى أنه لا يصلح استخدام جهاز التحكم الذاتي بمسكن الألم (PCA) مع الجميع فقد لا يتمكن البعض من استخدام مضخة الجهاز قبل أن تحصل على مضخة جهاز التحكم الذاتي بمسكن الألم.

اعراض جانبية لجهاز التحكم الذاتي بمسكن للألم



وأشار الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة، أنه قد يكون للدواء المسكن الذي يتلقاه المريض عبر جهاز التحكم الذاتي بمسكن الألم أعراض جانبية ووجب اخبار الطبيب مباشرة إذا كنت تعاني من أية من هذه المشكلات مثل الإمساك والغثيان او الشعور بالرغبة في القيء بالاضافة الى جفاف الفم او الكحه وتغييرات تطرأ على الرؤية كذلك ، مثل رؤية أشياء غير موجودة الدوخة أو الدوار أو الاضطراب والضعف أو الخدر أو الوخز في ذراعيك أو ساقيك عسر التبول أي أعراض جانبية أو مشكلات أخرى قد يعدِل الطبيب الجرعة أو يصف لك دواءً مختلفا له أعراض جانبية أقل.

وقد انتشرت هذه الطريقة بشكل كبير في الفترة الاخيرة، حيث يستخدم جهاز التحكم الذاتي بمسكن الألم في عمليات عديدة فقد يستخدمها بعض الأطباء في عمليات الولادة القيصرية لتقليل من الالم جرح الولادة في البطن .