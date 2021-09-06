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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: مستقبل منتخب مصر مظلم.. وحجة البدري بالإجهاد من 13 سنة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

أكد إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق ان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يتحجج بالإجهاد منذ أن كان في الأهلي مشيرا الا إنها حجته منذ 13 عام . 

وأضاف إبراهيم سعيد خلال تصريحاته : منتخب مصر بعيد تماما عن المستوي المطلوب ربنا سترها معانا المباراتين الي فاتو ، منتخب مصر بلا هوية ولن نحقق شئ إذا استمر الوضع الحالي . 

وأكمل : انا لو مسؤول هبعت جواب شكر لحسام البدري ويتم اختيار مدير فني جديد سواء مصري أو اجنبي سيقدم أفضل مما فعل البدري لان ما ينقص المنتخب شغل المدرب . 

وأوضح : حسام البدري بيتكلم عن الاجهاد من 13 سنه من ساعة الأهلي 
 

كشف حساب حسام البدري 

سقط منتخب مصر في فخ التعادل امام نظيره الجابون بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر في 20 سبتمبر 2019 ولعب حتي الوقت الحالي 8 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 4 مواجهات .

وصل راتب حسام البدري الي 800 ألف جنيه ويكون مجموع ما تقاضاه منذ توليه المهمة ما يقارب 19 مليون جنيه بين رواتب ومكافأة التأهل الي نهائيات كأس الأمم الافريقية 2022  .

منذ تولى حسام البدي مسئولية تدريب منتخب مصر وحتي شهر مارس 2021 حصل علي 14 مليون جنيه وبعدها تم زيادة الراتب الي 800 ألف جنيه بدلا من 730 ألف ليكون مجموع ما حصل منذ مارس وحتي الان 4 مليون و800 ألف جنيه


المباريات التي لعبها البدري 
مصر  1- 1 كينيا
جزر القمر 0 -0 مصر
مصر 1- 0 توجو
توجو 1 – 3 مصر
كينيا 1 – 1 مصر
مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر 

 

حسام البدري منتخب مصر مصر

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