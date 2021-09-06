عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت منة فضالي بإطلالة صباحية من منزلها، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.



يذكر أن الفنانة منة فضالي خضعت لعملية جراحية ، لم تكشف عن تفاصيلها،  حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".


وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

منة فضالي انستجرام صور النجوم فيسبوك الفن

موضوعات متعلقة

جيت على الرايق.. حمزة نمرة يصدم جمهوره بأغنية شعبية في حفل دبي

بإطلالة أنيقة.. مريم أوزرلي تتألق في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها من عطلتها الصيفية

بإطلالة كاجول.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر انستجرام

من إيطاليا.. ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها عبر «إنستجرام»

وسط الزهور…نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

بالبيجامة… منة فضالي تخطف الأنظار من داخل منزلها.. شاهد

من إيطاليا درة وزوجها يخطفان الأنظار بإطلالة أنيقة .. شاهد

ترشيحاتنا

شاكوش ليس الوحيد.. شيرين صاحبة النصيب الأكبر من قرارات منع الغناء

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية لـ مصطفى محمد

قطع المياه عن عدد من شوارع منطقة المهندسين لمدة 8 ساعات

ترقبوا نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 عبر هذا الرابط

عبد الله السعيد يخطط لإنهاء مسيرته في الزمالك.. تفاصيل

بعثة المنتخب الوطني تصل مطار القاهرة عائدة من الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ذبح ابنة أخيه وقدمها قُربانًا للجن.. تعرف على عقوبة قاتل سوهاج

الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة.. تفاصيل

ميدو يصدم مصطفى محمد بعد واقعته مع حسام البدري

زكي عبد الفتاح عن تصرف مصطفى محمد الخارج عن النص: «شيكابالا فعلها قبله»

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ