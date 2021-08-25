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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عملية جراحية .. منة فضالي تغادر المستشفى وتشكر كل من ساندها

منة فضالي
منة فضالي

غادرت الفنانة الشابة منة فضالي المستشفى صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أجرت بها عملية جراحية أمس.


وكتبت منة فضالي عبر حسابها علي فيس بوك" الحمد لله أنا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول.


وتابعت "شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا علي راسي ألف شكر 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 شكرًا صديقي الدكتور محمود السيد".


يذكر أن الفنانة منة فضالي خضعت لعملية جراحية ، أمس الثلاثاء، لم تكشف عن تفاصيلها،  حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".


وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

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IMG_٢٠٢١٠٨٢٥_٠٣٢٣٤٠

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=386433426170713&id=100044121759753

منة فضالي عملية جراحية مستشفي مسلسل نسل الاغراب حسابها الشخصي داخل المستشفى لعملية جراحية

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