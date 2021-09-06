عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية لـ مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

حالة كبيرة من الاستياء والغضب تفرض نفسها على حسام البدري المدير الفنى لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم تجاه مصطفى محمد مهاجم الفراعنة بسبب ما بدر منه عقب تسجيل هدف التعادل خلال مواجهة الجابون وعقب انتهاء المباراة أيضا .

وتعادل منتخب مصر أمام الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدرس حسام البدري توقيع عقوبة قوية على مصطفى محمد باستبعاده من مواجهة ليبيا المقبلة بجانب تغريمه ماليا وذلك بسبب ما بدر من اللاعب من تجاوزات باحتفاله بالهدف وعقب المباراة.

ويرى البدري أنه ساعد مصطفى محمد كثيرا خلال معسكر منتخب مصر الأخير الخاص بمواجهتى أنجولا والجابون خاصة وأن اللاعب جاء متأخرا للمعسكر وتم السماح له من قبل الجهاز الفنى نظرا لانشغال بأمور انتقاله للدورى الفرنسي قبل أن تفشل الصفقة ويعود إلى صفوف فريقه جالاتا سراى التركى من جديد .
 

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

19 مليون جنيه.. كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر


وعلى جانب آخر ، وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني، قادمة من العاصمة الجابونية ليبرفيل، بعد خوض مباراة مع نظيرة الجابوني مساء، أمس الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني، من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص، وذلك بعد وصوله على متن رحلة خاصة تحمل رقم MS3086 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وسط تسهيلات خاصة لبعثة المنتخب وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجابوني بالتعادل 1-1، في اللقاء المقام على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث بدأ المنتخب المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.

ونظم المنتخب الوطني، هجمة مميزة، عن طريق محمد صلاح الذي توغل ومرر كرة سحرية لتصل إلى “قفشة” الذي يسددها أعلى من مرمى الجابون، وسجل ايميلين الفيين لاعب الجابون هدف المباراة أيضا عن طريق تسديدة من داخل منطقة جزاء منتخب مصر على يمين محمد الشناوي.

وبهذا التعادل يحصد المنتخب الوطني نقطة اضافية في رصيد مجموعته بعد ثلاث نقاط مباراة أنجولا.

وضم تشكيل المنتخب الوطني، كلا من: "محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق- أيمن أشرف- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشه"-عمر جابر- محمد صلاح- محمد شريف".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسام البدري مصطفي محمد منتخب مصر الجابون كأس العالم 2022 التصفيات الأفريقية

ترشيحاتنا

شاكوش ليس الوحيد.. شيرين صاحبة النصيب الأكبر من قرارات منع الغناء

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية لـ مصطفى محمد

قطع المياه عن عدد من شوارع منطقة المهندسين لمدة 8 ساعات

ترقبوا نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 عبر هذا الرابط

عبد الله السعيد يخطط لإنهاء مسيرته في الزمالك.. تفاصيل

بعثة المنتخب الوطني تصل مطار القاهرة عائدة من الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ذبح ابنة أخيه وقدمها قُربانًا للجن.. تعرف على عقوبة قاتل سوهاج

الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة.. تفاصيل

ميدو يصدم مصطفى محمد بعد واقعته مع حسام البدري

زكي عبد الفتاح عن تصرف مصطفى محمد الخارج عن النص: «شيكابالا فعلها قبله»

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ