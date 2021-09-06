لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية لـ مصطفى محمد

حالة كبيرة من الاستياء والغضب تفرض نفسها على حسام البدري المدير الفنى لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم تجاه مصطفى محمد مهاجم الفراعنة بسبب ما بدر منه عقب تسجيل هدف التعادل خلال مواجهة الجابون وعقب انتهاء المباراة أيضا .



وتعادل منتخب مصر أمام الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويدرس حسام البدري توقيع عقوبة قوية على مصطفى محمد باستبعاده من مواجهة ليبيا المقبلة بجانب تغريمه ماليا وذلك بسبب ما بدر من اللاعب من تجاوزات باحتفاله بالهدف وعقب المباراة.



ويرى البدري أنه ساعد مصطفى محمد كثيرا خلال معسكر منتخب مصر الأخير الخاص بمواجهتى أنجولا والجابون خاصة وأن اللاعب جاء متأخرا للمعسكر وتم السماح له من قبل الجهاز الفنى نظرا لانشغال بأمور انتقاله للدورى الفرنسي قبل أن تفشل الصفقة ويعود إلى صفوف فريقه جالاتا سراى التركى من جديد .





وعلى جانب آخر ، وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني، قادمة من العاصمة الجابونية ليبرفيل، بعد خوض مباراة مع نظيرة الجابوني مساء، أمس الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني، من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص، وذلك بعد وصوله على متن رحلة خاصة تحمل رقم MS3086 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وسط تسهيلات خاصة لبعثة المنتخب وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجابوني بالتعادل 1-1، في اللقاء المقام على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث بدأ المنتخب المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.

ونظم المنتخب الوطني، هجمة مميزة، عن طريق محمد صلاح الذي توغل ومرر كرة سحرية لتصل إلى “قفشة” الذي يسددها أعلى من مرمى الجابون، وسجل ايميلين الفيين لاعب الجابون هدف المباراة أيضا عن طريق تسديدة من داخل منطقة جزاء منتخب مصر على يمين محمد الشناوي.

وبهذا التعادل يحصد المنتخب الوطني نقطة اضافية في رصيد مجموعته بعد ثلاث نقاط مباراة أنجولا.

وضم تشكيل المنتخب الوطني، كلا من: "محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق- أيمن أشرف- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشه"-عمر جابر- محمد صلاح- محمد شريف".