برلماني: رسائل السيسي في "أبواب الخير" عهد جديد لتحسين مستوى معيشة المصريين

أشاد النائب احمد حته عضو مجلس النواب، بالعديد من الرسائل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، التي أطلقها الرئيس السيسي أمس خلال احتفالية أبواب الخير، وفي مقدمتها تعهده باستمرار بذل المزيد من الجهود لتحسين معيشة المواطنين.

وقال حته في بيان له، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، بمثابة عهد جديد للأمة المصرية في استمرار العمل لتحسين معيشة ومستوى حياة عشرات الملايين من المصريين، وهو ما يراه الجميع ليل نهار في افتتاح مشاريع وإتاحة فرص عمل كثيرة ومتنوعة في كافة ربوع مصر.

واشار عضو مجلس النواب، بما قاله الرئيس السيسي في حق صندوق تحيا مصر، والجهد الذي يبذله والمشاركين فيه من رجال البر والخير ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وحثه للجميع على استمرار الجهود للوصول بميزانية الصندوق نحو 100 مليار جنيه.

واضاف النائب أن العمل جارٍ تحت قيادة الزعامة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، لتحسين معيشة الملايين والنهوض بهم، سواء عبر قوافل الخير الضخمة، ومنها التي تم تدشينها اليوم على نحو مليون أسرة، أو غيرها من ألوان الحماية الاجتماعية، للوصول للمهمشين والبسطاء.