عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة.. أدوية السكري تقلل خطر الإصابة بالزهايمر

السكري
السكري

في الآونة الأخيرة ، كشفت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن استهلاك أدوية السكري لخفض مستويات الجلوكوز في مرض السكري من النوع 2 يرتبط بانخفاض نسبة الأميلويد في الدماغ ، وهو مؤشر حيوي لمرض الزهايمر.

تم إجراء المقارنة بين مرضى السكري من النوع الثاني الذين يتناولون الأدوية ، ومرضى السكر من النوع الثاني الذين لا يتناولون الأدوية ، والأشخاص غير المصابين بالسكري.

وفقًا لدراسة ، يرتبط كل من مرض السكري ومرض الزهايمر (AD) بالعمر ، وخلال السنوات العشر الماضية ، كان هناك ارتباط مثير للاهتمام تم تطويره بين الاثنين في العديد من الدراسات ، مما أدى إلى مصطلح جديد يسمى "النوع 3" مرض السكري "الذي يعرف بمقاومة الأنسولين الناجم عن مقاومة الأنسولين.

تتفق دراسة أخرى أيضًا مع حقيقة أن الأشخاص المصابين بداء السكري معرضون لخطر مضاعف للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بغير مرضى السكري.

 

لا تتجاهلها.. 5 علامات تؤكد الإصابة بـ الزهايمر المبكر

الصحة العالمية تحذر من تزايد حالات الزهايمر.. فيديو

 

عوامل الخطر الرئيسية التي تم تحديدها في هذه الدراسات هي:

1. مقاومة الأنسولين ومسارات الإشارات الالتهابية

قد يساعد النشاط البدني أثناء الطفولة في تحسين الوظائف المعرفية في وقت لاحق من الحياة ، تؤدي مقاومة الأنسولين إلى انخفاض إنتاج الأنسولين في الجسم،الأنسولين هو هرمون يساعد في إرسال إشارات للدماغ لامتصاص الجلوكوز وإنتاج إنزيمات تحلل الأنسولين (IDE) لتقليل مستويات السكر في الجسم، كما أنه يساعد في تعزيز إزالة الأميلويد بيتا من الدماغ، عندما ينخفض ​​إنتاج IDE بسبب مقاومة الأنسولين ، يتم أيضًا تقليل تحلل الأميلويد بيتا ، مما يتسبب في تراكم غير طبيعي للأميلويد في الدماغ ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

2. السيتوكينات الالتهابية

ينتج كل من مرض السكري ومرض الزهايمر بشكل أساسي عن الالتهاب، تساعد هرمونات الأنسولين في قمع السيتوكينات الالتهابية بسبب تأثيرها المضاد للالتهابات وتمنع خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل مرض الزهايمر، ومع ذلك ، فإن مقاومة الأنسولين تزيد من مستويات السيتوكينات الالتهابية مثل البروتين التفاعلي IL-6 و C في الجسم والتي قد تسبب ترسب اللويحات في الدماغ جنبًا إلى جنب مع تطور مرض الزهايمر

كيف تمنع أدوية السكري عن طريق الفم مرض الزهايمر؟

يتم إفراز GLP-1 بواسطة الخلايا الصماء المعوية للأمعاء الدقيقة ويخدم ثلاثة أغراض رئيسية، تساعد تقليل مستويات الجلوكوز عن طريق إفراز الأنسولين في الدم ، يقلل من تركيز هرمون الجلوكاجون بحيث لا يتم تحرير الجلوكوز المخزن من الكبد ، و يؤخر إفراغ المعدة (الوقت الذي يستغرقه الطعام لتفريغه من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة) ويمنع الارتفاع المفاجئ للجلوكوز.

السكري الزهايمر طرق الوقاية من الزهايمر اسباب الزهايمر اخبار الصحة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. مخاطر ومضاعفات طقطقة المفاصل .. 3 وصفات طبيعية وفعالة لعلاج حب الشباب .. أطعمة تقوي المناعة

فوائد البرغل للحامل .. وطريقة تحضيره

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل لحمة بصوص المستردة

بعد انتشارها في الهند.. كل ما تريد معرفته عن الناموسة المصرية

طريقة عمل الكريب بالأومليت والخضار

لا تتجاهلها.. أهم الأطعمة الغنية بالسيلينيوم لتقوية المناعة

ترشيحاتنا

طالبان تدعو أنجيلا ميركل لزيارة أفغانستان

لقطة صادمة.. رضا عبد العال يلطُم على الهواء بسبب حسام البدري

الزوجة الثانية والثالثة.. زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة تجمعها بطليقته

حسام حسن وميدو.. فكري صالح يرشح الأنسب لقيادة المنتخب خلفا لـ البدري

الاحتفال بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا دانيال

سيد علي عن راتب حسام البدري: صحفي 40 عاما ومجمعتش هذا المبلغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لاعب ليفربول السابق:محمد صلاح سيرحل إلى باريس سان جيرمان في هذا الموعد

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ