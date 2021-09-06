تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على برامج الساعات المعتمدة بسياسة واقتصاد القاهرة

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن اتاحة برامج الساعات المعتمدة بالكلية المتاحة لطلاب الثانوية العامة لعام 2021 .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية بها برنامج البكالوريوس باللغة الإنجليزية، وبرنامج العلوم السياسية والاقتصادية باللغة الفرنسية بالاشتراك مع جامعة السوربون .

وكشف عميد كلية سياسة واقتصاد القاهرة، في تصريحات سابقة، عن مصروفات الكلية بالنسبة لـ برنامج اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد للعام الدراسى 2021-2022.

وأضاف الدكتور محمود السعيد، أن مصروفات برنامج اللغة الإنجليزية لكلية السياسة والاقتصاد هذا العام تتراوح بين 28000 جنيه إلى 30000 جنيه، حسب عدد المقررات التى يقوم الطالب بتسجيلها خلال العام الدراسى.

ونظمت وحدة أبحاث الهجرة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بدعوة من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ندوة عن بعد غدًا الخميس حول «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.