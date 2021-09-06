عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر: ضوابط جديدة وبرامج طلابية لجذب أعداد إضافية من الوافدين

لقاء تعريفي لاتحاد
لقاء تعريفي لاتحاد الطلاب الوافدين

استقبلت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين أعضاء اتحادات الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وبعض الطلاب المتطوعين لحل مشاكل زملائهم.

وخلال لقائها مع أعضاء اتحادات الطلاب الوافدين قالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن المركز يفتح أبوابه لجميع الطلاب المسلمين من جميع أنحاء العالم لتزويدهم بالعلم الشرعي، وتأهيلهم ليكونوا خير سفراء للأزهر، كما استمعت إلى مقترحاتهم وأفكارهم البناءة التي قد تفيد في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، ووعدت رئيس المركز الطلاب بتذليل جميع الصعوبات  التي تواجه الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر، وحل مشاكلهم المتعلقة بنظام القبول، ونظام المنح.

وأوضحت الصعيدي، أنه قد تم وضع ضوابط جديدة وبرامج طلابية ومشروعات للوافدين، تساهم في جذب أعداد إضافية منهم بمختلف المراحل الدراسية بالأزهر، مشيرة إلى اتباع المركز آليات عمل جديدة لاستقبال الطلاب الجدد، حيث يتم التعامل مع ملفاتهم إلكترونيًا، فضلاً عن دعم شخصية الطلاب الوافدين بما يمكنهم من التعبير عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية وتأهيلهم ليكونوا على قدر من المسؤولية في نشر رسالة الأزهر وسماحة الدين الإسلامي.

يأتي عقد هذا اللقاء التعريفي لاتحادات الطلاب الوافدين، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتخصيص مقر بالمركز؛ للتواصل الدائم مع اتحادات الطلاب الوافدين كافة لحل مشاكلهم والوقوف على حلها، وتمهيدًا لعقد الملتقى الدائم للطلاب الوافدين مع فضيلة الإمام الأكبر.

لقاء تعريفي لاتحاد الطلاب الوافدين
لقاء تعريفي لاتحاد الطلاب الوافدين
لقاء تعريفي لاتحاد الطلاب الوافدين
لقاء تعريفي لاتحاد الطلاب الوافدين
الوافدين الطلاب الوافدين العلوم الإسلامية ضوابط جديدة الأزهر

ترشيحاتنا

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

الأزهر: ضوابط جديدة وبرامج طلابية لجذب أعداد إضافية من الوافدين

توني بلير يحذر دول الغرب من خطر الإرهاب البيولوجي

وزير التعليم: طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات

E-Legend تطرح نسختها الكهربائية من سيارة السباق EL1

صفعة لإسرائيل.. تفاصيل مستحيلة في قصة هروب 6 فلسطنيين من سجن جلبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. الطب البيطري 85.6%.. والتمريض 62.43%

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

3 أخطاء ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية.. تقاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ