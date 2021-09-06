الأزهر: ضوابط جديدة وبرامج طلابية لجذب أعداد إضافية من الوافدين

استقبلت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين أعضاء اتحادات الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وبعض الطلاب المتطوعين لحل مشاكل زملائهم.

وخلال لقائها مع أعضاء اتحادات الطلاب الوافدين قالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن المركز يفتح أبوابه لجميع الطلاب المسلمين من جميع أنحاء العالم لتزويدهم بالعلم الشرعي، وتأهيلهم ليكونوا خير سفراء للأزهر، كما استمعت إلى مقترحاتهم وأفكارهم البناءة التي قد تفيد في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، ووعدت رئيس المركز الطلاب بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر، وحل مشاكلهم المتعلقة بنظام القبول، ونظام المنح.

وأوضحت الصعيدي، أنه قد تم وضع ضوابط جديدة وبرامج طلابية ومشروعات للوافدين، تساهم في جذب أعداد إضافية منهم بمختلف المراحل الدراسية بالأزهر، مشيرة إلى اتباع المركز آليات عمل جديدة لاستقبال الطلاب الجدد، حيث يتم التعامل مع ملفاتهم إلكترونيًا، فضلاً عن دعم شخصية الطلاب الوافدين بما يمكنهم من التعبير عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية وتأهيلهم ليكونوا على قدر من المسؤولية في نشر رسالة الأزهر وسماحة الدين الإسلامي.

يأتي عقد هذا اللقاء التعريفي لاتحادات الطلاب الوافدين، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتخصيص مقر بالمركز؛ للتواصل الدائم مع اتحادات الطلاب الوافدين كافة لحل مشاكلهم والوقوف على حلها، وتمهيدًا لعقد الملتقى الدائم للطلاب الوافدين مع فضيلة الإمام الأكبر.

لقاء تعريفي لاتحاد الطلاب الوافدين