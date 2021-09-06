أشرف عطية: 15 مليار جنيه ميزانية حياة كريمة في 3 مراكز بمحافظة أسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مبادرة حياة كريمة تعمل على قدم وساق في المحافظة، مضيفا أن هذه المبادرة تعد معجزة تتم في الدولة المصرية.



وأضاف اللواء أشرف عطية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حجم الإنجاز الذي يتم على أرض الواقع في أكبر 3 مراكز في المحافظة وهم "ادفو" و"كومبو" و"النوبة"، وهذه المراكز تمثل ثلثي تعداد سكان المحافظة.



واكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن نقدم أفضل عمل وشغل على أعلى مستوى ويتم دفع المليارات والدولة تدفع أموال كثيرة وميزانية المشروعات التي تتم في الـ 3 مراكز سالفة الذكر يتجاوز 15 مليار جنية.



وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المواطنين يعيشون حياة قاسية وما يحدث أمرا كبيرة من خلال المشروعات الضخمة التي تنفذها مبادرة حياة كريمة في المحافظة، مستدركا أن الوضع تغير كثيرا اليوم من خلال عملية التطوير في المحافظة والتي تبلغ مليارات كثيرة تدفعها الدولة.

فيما أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد العميد مهندس يحيى أبو زيد بسرعة الإنتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً سرعة الاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية ، مع وضع الحلول الجذرية للبؤر الساخنة .

حيث أعرب المحافظ عن أمنياته له بالتوفيق والسداد خلال فترة تولى مسئولية الشركة ، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بمشروعات إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، وخاصة بطرق كورنيش النيل والسادات والسماد ، بالإضافة إلى شوارع وسط المدينة من أجل القضاء على مشاكل الكسورات والطفح التي تؤرق قطاع عريض من مواطني مدينة أسوان وتسبب لهم معاناة لما يترتب عليها من قطع للمياه .

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كما وجه اللواء أشرف عطية بالتعامل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية والإلتحام المباشر مع المواطنين ، والعمل على تفعيل الخط الساخن للشكاوى ، مع وضع الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة المتعلقة بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ولاسيما في البؤر الساخنة والتي تستهدفها المشروعات الحالية ، مؤكداً على أهمية الإسراع أيضاً في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وذلك وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتحقيق المردود الإيجابى منها على المواطن الأسواني .