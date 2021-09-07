كوت ديفوار تفوز على الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022

حقق منتخب كوت ديفوار انتصارا ثمينا على ضيفه الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على الملعب الأولمبي إبيمبي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



سجل هدفي كوت ديفوار اللاعب سباستيان هيلير في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 29، بينما أحرز نيكولاس مومي هدف الكاميرون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.



وبذلك الفوز رفع كوت ديفوار رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الكاميرون عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.



ويلتقي منتخب موزمبيق، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية- والذي يتواجد في المركز الثالث بنقطة واحدة- مع منتخب مالاوي متذيل المجموعة دون أي رصيد من النقاط.