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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. أبطال عرض "هنا القاهرة" ضيوف منى الشاذلي

ابطال عرض هنا القاهرة
ابطال عرض هنا القاهرة

يحل أبطال العرض المسرحي “هنا القاهرة" ضيوفا على برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي، غداً الاربعاء؛ للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه العرض.

 

عرض “هنا القاهرة” بطولة مجموعة من الشباب، من بينهم وليد كمال، أكرم عماد، مارسيل، سعدون، مصطفى منص، محمد صبري، عبدالله النحاس، شهد عزت، محمد مجدي، ومن اخراج رشا بكر، ويعرض على المسرح الفلكي في جامعة الـ Auc.

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يذكر أن الفنانة هند صبري، أشادت بالعرض المسرحي “هنا القاهرة” حيث شاركت جمهورها صورا وفيديوهات من حضورها له، عبر خاصية “استوري” حسابها على “انستجرام”.

 

وعلقت هند صبري، على الفيديو: “ضحك حتى آخر لحظة، عرض مكتوب حلو أوي، وتمثيل موهوبين ليهم مستقبل كبير”.

معكم وليد كمال محمد صبري Auc منى الشاذلى المسرح الفلكي

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