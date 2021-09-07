مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة “ميكروباص” على طريق طلخا بلقاس، أمام قريه كفر الفولة، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مركز طلخا، تفيد بمصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في الحادث المشار إليه آنفا.



وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف، حيث تم نقل المتوفين والمصابين إلى أحد المستشفيات.

وتبين أن الحادث وقع بسبب تصادم الميكروباص بالجرار الزراعي الذي كان يسير على نفس الطريق بسرعة؛ ما أدى لانقلاب الميكروباص، ونتج عن ذلك وفاة 2 وإصابة 4.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابه العامة؛ للتحقيق.