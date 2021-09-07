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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن هذه الحالات كلها قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، أو أي حالات وفاة بالفيروس جديدة.

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الصين تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

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40.5% ارتفاعا في التجارة بين الصين وأفريقيا خلال ال 7 الأشهر من عام 2021

فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أنه من الضروري إجراء المزيد من البحوث حول متحور مو من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات الحالية المستخدمة في مكافحة الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة مو من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا، وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة "مثيرة للاهتمام"، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن  تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن  المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى  أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة مو، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

 

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 كورونا في الصين جائحة كوفيد19

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