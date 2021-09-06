الصين تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، أو اي حالات وفاة بالفيروس.

كما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأنه تم في البلاد إجراء 2.01 مليار تطعيم للسكان بلقاحات فيروس كورونا بين جرعة وجرعتين، حتى أمس الجمعة.

وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المئة من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.