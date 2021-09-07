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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: أنسب مدير فني لمنتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الكابتن حسام حسن، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب الاطاحة بـ حسام البدري كمدير فني لمنتخب مصر.

 

وتصدر أسم حسام حسن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا في رغبتهم بتولي حسام حسن قيادة منتخب مصر كمدير فني، كالاتي:

 

  • للعبور للتأهل للسيطره من جديد .. ولوضع سيد افريقيا في مكانه الطبيعي حسام العميد حسام حسن الافضل والانسب لو كان المدرب مصري.
  • انسب مدير فني لمنتخب مصر في الوقت الحالي.
  • أنسب من يقود المنتخب هذه الفترة يستحق كل الدعم والمساندة حسام حسن نجم كبير.

 

جدير بالذكر، انه قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

 

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.


فيما أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تعيين فينجادا لقيادة المنتخب الأول خلفا لـ حسام البدري.  

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الإعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر". 

 

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