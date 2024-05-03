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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط ضغط أمريكي.. نتنياهو يهدد بالانتقام من الجنائية الدولية والسلطة الفلسطينية

صدى البلد

عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين اجتماعًا افتراضيًا مع كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي في محاولة لمنع المحكمة عن إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع أخبار "أكسيوس" الإخباري عن مصادر "على دراية بالاجتماع" قولهم إن أعضاء مجلس الشيوخ - الذين لم يتم الكشف عن هويتهم في التقرير - استغلوا اجتماع يوم الأربعاء الماضي لـ"إبداء مخاوفهم بشأن كيفية إجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب علي غزة."

كما أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة أن مسؤولي السلطة الفلسطينية قد يحاولون دفع المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية هرتسي هاليفي، وفقًا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة بأنها ستنتقم من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة مذكرات التوقيف.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفاد "أكسيوس" بأن أعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن واشنطن ستنتقم من المحكمة إذا أصدرت مذكرات التوقيف المحتملة.

ويحقق مكتب المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في سلوك إسرائيل في الحرب علي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعكفت مجموعة إسرائيلية منذ لأسابيع لمحاولة منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات التوقيف، حيث اتهم نتنياهو في وقت سابق أن هذه الخطوة ستكون "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".

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