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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. القبض على 3 وافدين بسبب المخدرات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عمان القبض على وافدين اثنين أثناء قيامهما بدفن مواد مخدرة في أحد الشواطئ بمحافظة مسقط في محاولة منهما لبيعها لأحد تجار المخدرات بأسلوب غير مباشر من خلال التواصل الهاتفي.

وقالت  شرطة عمان السلطانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه تم ايضا ضبط بحوزتهما على كمية من مخدري المورفين والكريستال.

كما ألقت القبض على وافد آخر اتبع نفس الأسلوب الجرمي في إخفاء كمية من مخدري الكريستال والحشيش ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة.

وكانت شرطة عمان السلطانية شاركت في الاجتماع المرئي الـ35 للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضمن مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الجنائي وتعزيز أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس

ترأس الاجتماع من جانب شرطة عمان السلطانية العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية 

وشاركت شرطة عمان السلطانية في الاجتماع المرئي الخامس والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، والذي عُقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سلطنة عمان المخدرات مكافحة المخدرات تجار المخدرات محافظة مسقط

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