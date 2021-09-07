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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش في كركوك

صدى البلد

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك ضمن عمليات ما تسمى "ثأر الشهداء".

وذكرت العمليات المشتركة، في بيان أنه ثأرا لشهداء الشرطة الاتحادية، تمكن أبطال قيادة العمليات المشتركة في كركوك مع جهاز مكافحة الإرهاب، من قتل أربعة من عناصر داعش الإرهابي قرب ألتون كويري، بكمين ضمن قاطع عمليات كركوك.

وبحسب وسائل إعلام عراقية توعدت العمليات المشتركة عناصر داعش بالقول: "انتظروا المزيد، سنقطع رؤوس الإرهاب".

وكان الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، رد في تغريدة غداة الاعتداء العنيف لتنظيم داعش جنوب غربي كركوك، "ألا إن الصبح بقريب".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني بقيام القوات العراقية بنصب كمين أمام مجموعة من عناصر داعش في محافظة كركوك.

وأضاف المصدر،  أن القوات العراقية نصبت كمينا لمجموعة من مسلحي داعش على مقربة من قرية (كتكه) بناحية التون كوبري".

وأكد المصدر أن العملية شاركت فيها مروحيات عراقية، قصفت من خلالها مواقع لمسلحي داعش قبيل أن تندلع اشتباكات بين عناصر التنظيم والقوات الأمنية.

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وكان تنظيم داعش هاجم ليل الأحد الماضي، وحدة عسكرية تابعة للشرطة الاتحادية في جنوب غرب كركوك، ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً أمنياً وجرح آخرين.

وتتصاعد العمليات الإرهابية لداعش في العراق رغم خسارته المدن التي سيطر عليها قبل 4 سنوات، فيما تطارد القوات الأمنية فلول التنظيم والتي غالباً ما يتركز تواجدهم عند المناطق المفتوحة والنائية ما بين المحافظات الشمالية.

 

السلطات الأمنية في العراق العراق تنظيم داعش كركوك ثأر الشهداء

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