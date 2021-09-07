أهرامات الجيزة تستقبل عدة فرق مشاركة في بطولة العالم لدراجات المضمار

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر.

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، عدد من وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر.

من بين هذه الفرق لاعبي كل من دول روسيا والسعودية ونيجيريا وفرنسا والجزائر والمكسيك.

وكان في استقبال الوفود أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول و البانوراما، و ابدى الوفد خلال جولتهم عن اعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمتها و نحت تمثال أبو الهول.

كما حرصوا علي توثيق زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر ومنطقة البانوراما.



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