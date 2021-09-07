جبالي يلقي كلمة أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات حول المساواة بين الجنسين بفينا

في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسين، تضمنت عدد من المحاور.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال لكمته ، أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية ،فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسيةوالإقتصادية.



كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.



و استعرض رئيس مجلس النواب الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الاجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.

ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كافة الأصعدة والمستويات.