ضمن قافلة أبواب الخير.. الجيزة تتسلم 96 ألف كرتونة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً

توزيع 96 ألف كرتونة غذائية متنوعة علي الأسر الأكثر احتياجاً

دعم مستشفيات بماكينات وكراسي غسيل كلوي وأجهزة تنفس صناعي وإفاقة

المحافظ .. التوزيع من خلال 9 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن إنطلاق أسطول القافلة المخصص لمحافظة الجيزة والذى يضم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بإجمالى 96 ألف كرتونة غذائية متنوعة بالإضافة إلى المساعدات الطبية مؤكداً على أن قافلة أبواب الخير تتم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبمشاركة 20 منظمة مجتمع مدنى وجمعيات خيرية .

جاء ذلك عقب تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي قافلة " أبواب الخير " والتى تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى ينظمها صندوق تحيا مصر لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى.



وقد أشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر ودوره فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعى ومحاربة الفقر بكل صوره وأشكاله .



شدد محافظ الجيزة على المسئولين بسرعة تقديم الدعم اللوجستى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال أسطول القافلة والبالغ عدد المركبات به حوالى 48 تريلا و 2 سيارة جامبو كبيرة مؤكداً على ضرورة متابعة أعمال التنفيذ والتوزيع وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وخاصة في القرى والأماكن النائية.



مشيراً أن القوافل شملت مساعدات طبية سيتم دعم مستشفيات البدرشين وأطفيح والصف المركزى ومنشأة القناطر وشبرامنت بها وهى 5 ماكينات غسيل كلوى , 20 كرسي غسيل كلوى , 8 حضانة بمشتملاتها , 5 جهاز علاج بالضوء , 3 جهاز افاقة , 2 جهاز قياس الصفراء , 3 جهاز ضغط المجرى الهوائي , 3 جهاز تنفس صناعى , 8 سرير رضيع , 12 ماكينة ضخ سوائل , 8 ماكينة سحب سوائل الى جانب120 ألف كمامة جراحية و 1770 لتر كحول و 2 جهاز استنشاق بخار.



وسوف يتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعية الشرعية وبنك الطعام ومصر الخير وجمعية البر والتقوى وجمعية الأورمان ورساله وفينوس وجمعية تحسين أوضاع المرأة والاتحاد النوعى لرعاية الأيتام .

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