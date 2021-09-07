بوروندي: وزارة الخارجية المصرية بوابة يجب المرور من خلالها

وجه وزير الخارجية البوروندي ⁧‫ألبرت شينجيرو‬⁩، الشكر إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لتوجيه الدعوة الكريمة للمجئ إلى مصر، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية المصرية بوابة يجب المرور من خلالها.

وأضاف" شينجيرو"‬⁩، خلال كلمة المذاعة فى المؤتمر الصحفى اليوم مع نظيرة سامح شكرى، أننا تبادلنا المناقشات فى المسائل ثنائية والإقليمية العالمية.

وأشار إلى أننا تبادلنا سبل التعزيز على العلاقات الثنائية فيما بيننا، مؤكداً أن مصر وبوروندى تربطهم علاقات وثيقة وتم تعزيز هذه العلاقات بفضل زيارة الرئيس الوروندى لمصر بعد دعوة الرئيس السيسى له الشهر الماضى وقمنا بتوقيع عدة اتفاقات لتعزيز العلاقات الثنائية بيننا.