عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريب الزمالك.. فقرة ترفيهية للاعبين وأوباما يواصل التأهيل

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية ترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق على ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين إلى ٤ مجموعات، ولعب منافسة خاصة بعبور منتصف الملعب بالكرة دون أن تلمس الأرض.
 

وواصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وخاض أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية بشكل فردي تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق، حيث اكتفى بالركض حول الملعب على هامش المران الجماعي.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات الفنية لأحمد عيد على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع عيد على هامش المران من أجل منحه بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للأبيض.

واجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون  مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض بملعب النادي.

وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.
حرص محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق على حضور المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الثلاثاء.

وقام لاعبو الزمالك بالترحيب بشبانة بعد حرصه على متابعة مران الفريق المقام على ملعب النادي، حيث نال المدافع ترحيبا خاصا من الجهاز الفني واللاعبين.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع شبانة بشكل سريع على هامش المران الجماعي للأبيض، حيث حرص على الترحيب به وتحفيزه بعد انضمامه للفريق بشكل رسمي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض بملعب النادي.

وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

الزمالك أوباما كارتيرون مران الأبيض محمود شبانة

ترشيحاتنا

المالية: لن يتم القبول بأقل من المعايير العالمية بالجمارك للسلع الواردة

مفيش حسن شاكوش.. ماذا يعمل مغني المهرجانات بعد منعه من الغناء !

بعد الإفراج عن الساعدي .. كم بقى من أبناء القذافي؟

طارق شاهين: توسيع رصيف ميناء الإسكندرية ليتسع لـ7 سفن

بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الهيدروجينية BMW iX5 Hydrogen.. صور

مفهوم جديد.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار إقالته.. ضربة جديدة من اتحاد الكرة ضد حسام البدري

التعليم العالي: خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل

انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز 25 أكتوبر المقبل

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

بناء على رغبته.. مارتن يول يقتحم قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

فيديو

فيديو جراف.. هل تأثرت ميرفت أمين بالحريق الذي شب في عمارتها

حملة الهجوم وكواليس العودة و30 يونيو..ماذا قال خالد يوسف لـ عمرو أديب؟

فيديو جراف..الأعلي للإعلام : ضوابط جديدة تمنع ترويج منتجات طبية غير مرخصة

فيديوجراف| بعد فرار 6 فلسطينيين منه.. معلومات عن سجن جلبوع الأشد تحصينا

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ