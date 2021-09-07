تدريب الزمالك.. فقرة ترفيهية للاعبين وأوباما يواصل التأهيل

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية ترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق على ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين إلى ٤ مجموعات، ولعب منافسة خاصة بعبور منتصف الملعب بالكرة دون أن تلمس الأرض.



وواصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وخاض أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية بشكل فردي تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق، حيث اكتفى بالركض حول الملعب على هامش المران الجماعي.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات الفنية لأحمد عيد على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع عيد على هامش المران من أجل منحه بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للأبيض.

واجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض بملعب النادي.

وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.

حرص محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق على حضور المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الثلاثاء.

وقام لاعبو الزمالك بالترحيب بشبانة بعد حرصه على متابعة مران الفريق المقام على ملعب النادي، حيث نال المدافع ترحيبا خاصا من الجهاز الفني واللاعبين.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع شبانة بشكل سريع على هامش المران الجماعي للأبيض، حيث حرص على الترحيب به وتحفيزه بعد انضمامه للفريق بشكل رسمي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض بملعب النادي.

وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.