البرتغال تفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الأذربيجاني بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح برناندو سيلفا التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 26، أعقبه أندريه سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة 31.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الثالث لـ البرتغال في الدقيقة 75، بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها جواو كانسيلو من الجهة اليمنى.

وغاب كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا لمانشستر يونايتد، عن البرتغال في مباراة اليوم، بسبب تراكم الإنذارات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البرتغال للنقطة الثالثة عشر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد أذربيجان عند نقطة وحيدة في المركز الخامس والأخير.