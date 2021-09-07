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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يشيد باستجابة مصر لدعم متضرري الفيضانات والسيول

أرشيفية
أرشيفية

 استقبلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، سفير مصر لدى السودان، حسام عيسى، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والطُرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

 

وشكرت المهدي مصر على الاستجابة الفورية عبر تسيير الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول، وأكدت على الشروع في تنفيذ مصفوفة القضايا  نقاط التعاون المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، على أن تقدم اللجان المشتركة بين البلدين تقريراً دورياً لوزارتي الخارجية في البلدين مرة كل نصف شهر، ومن ثم رفعه للقيادة في البلدين ودعت إلى المزيد من التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والتدريب، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

 

وأكّد السفير حسام عيسى، على دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية، مؤكداً في ذات الوقت على استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان، مع التركيز على المشروعات الإستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

 

كما تم خلال اللقاء الإتفاق على البداية الفعلية لتنفيذ برنامج تدريب الدبلوماسيين، بجانب الشروع في تنفيذ كافة الاتفاقات مع الوزارات ذات الصلة.

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