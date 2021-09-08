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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات منتدى مصر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى اليوم

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

تنطلق صباح اليوم الأربعاء- تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، ويستمر لمدة يومين؛ بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وتشهد فعاليات المنتدى- الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي- انعقاد 5 جلسات حوارية، حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد “كوفيد 19”، وتعزيز آليات التمويل الدولي؛ للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.

وتنعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالي للمرأة، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر التحول الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.

 

ويختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030. 

التعاون الدولي التمويل الإنمائي مصر التجارة التنمية

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