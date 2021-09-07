عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يتهم عناصر نظام البشير بإعاقة المرحلة الانتقالية

عمر البشير
عمر البشير

كشف مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، أن عناصر من النظام السابق التابع للرئيس المعزول عمر البشير، متورطة بأنشطة لإعاقة المرحلة الانتقالية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد مجلس الوزراء السوداني أن عناصر نظام البشير تقف وراء الإضطرابات الأمنية في البلاد، لافتًا إلى أن السلطات ستتعامل بالحسم القانوني لكل من يفكر في ترويع أمن المواطنين.

بعد تسليمه لـ الجنائية.. اتهامات بالثراء الحرام والقتل العمد تطارد زوجة البشير

البرهان يشيد بدور الأمم المتحدة فى دعم الانتقال بالسودان

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أشاد في وقت سابق، بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي، وتحقيق السلام الشامل والاستقرار بالسودان.

وبحث البرهان، خلال لقائه، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، عملية تنسيق الجهود بين الحكومة السودانية والبعثة الأممية من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي.

وأوضح رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، أن اللقاء تناول سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حسب اتفاقية جوبا لسلام السودان، إلى جانب الخدمات التنموية.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة التنسيق بين الحكومة السودانية والدول المانحة لدعم الفترة الإنتقالية، مضيفا أن اللقاء ناقش كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان والبعثة الأممية قبل ذهابه إلى نيويورك لإحاطة مجلس الأمن الدولي الاسبوع المقبل بشأن عمل البعثة الدولية.

الوزراء السوداني عمر البشير إعاقة المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية البشير

ترشيحاتنا

العناني يعقد اجتماعاً لمناقشة سبل دعم منتج السياحة الثقافية

السفير ياسر الشواف يبحث مع رئيس قناة بنما التعاون حول هيئة قناة السويس

رسميا.. زيادة في أسعار ميتسوبيشي أكسباندر 2022

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

بعد توجية السيسى..صناعة النواب تطالب بدعم المصانع لتشجيع المنتج المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

التعليم العالي: خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

قبل وبعد التطعيم.. أعراض الإصابة بمتحور دلتا بلس عند الكبار

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

بناء على رغبته.. مارتن يول يقتحم قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

فيديو

فيديو|حياة خطاب لـ"صدى البلد": كورونا سبب تراجع نتائج مصر في بارالمبياد طوكيو.. وأبطالنا تحدوا الظروف الصعبة

خاص| بتكلفة 40 مليار جنيه.. خالد صديق : إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال أيام

أمريكا تدخل على الخط .. لماذا انقلب الجيش على رئيس غينيا واعتقله؟

السباح المصري العالمى باروكى يستعد لعبور قناة السويس في 6 أكتوبر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ