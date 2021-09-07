السودان يتهم عناصر نظام البشير بإعاقة المرحلة الانتقالية

كشف مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، أن عناصر من النظام السابق التابع للرئيس المعزول عمر البشير، متورطة بأنشطة لإعاقة المرحلة الانتقالية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد مجلس الوزراء السوداني أن عناصر نظام البشير تقف وراء الإضطرابات الأمنية في البلاد، لافتًا إلى أن السلطات ستتعامل بالحسم القانوني لكل من يفكر في ترويع أمن المواطنين.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أشاد في وقت سابق، بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي، وتحقيق السلام الشامل والاستقرار بالسودان.

وبحث البرهان، خلال لقائه، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، عملية تنسيق الجهود بين الحكومة السودانية والبعثة الأممية من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي.

وأوضح رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، أن اللقاء تناول سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حسب اتفاقية جوبا لسلام السودان، إلى جانب الخدمات التنموية.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة التنسيق بين الحكومة السودانية والدول المانحة لدعم الفترة الإنتقالية، مضيفا أن اللقاء ناقش كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان والبعثة الأممية قبل ذهابه إلى نيويورك لإحاطة مجلس الأمن الدولي الاسبوع المقبل بشأن عمل البعثة الدولية.