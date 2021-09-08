جامعة عين شمس تواصل فاعليات القافلة التنموية الشاملة بالبحر الأحمر

قال سهيل حمزة أمين جامعة عين شمس المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يواصل أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، ، توافدهم على مقرات القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية .

وأكد أن تستمر أعمال قافلة جامعة عين شمس يمحافظة البحر الأحمر حتى ٩ من سبتمبر الجاري ، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .



وأوضح أنه خلال اليوم الثالث للقافلة يتم توقيع الكشف الطبي المجاني من خلال العيادات الطبية في مختلف التخصصات ( الرمد و الباطنة و العظام و الجلدية والأطفال، الجراحة ، النساء والتوليد وغيرها).إلى جانب قياس الضغط والسكر والتحاليل المعملية.

و صرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة . لافتاً أنه تم الكشف على ٨١٦ من أهالي المدن الثلاث وصرف العلاج المجاني ل ٨٠٠ مستفيد ، بالإضافة إلى تحويل ٣٩ حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.



ومن المقرر أن تضم فاعليات القافلة عيادات طبية مجانية في مختلف التخصصات الطبية مثل الرمد و الباطنة و العظام و الجلدية والأطفال وغيرها، كما يتم صرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة ،هذا إلى جانب قياس الضغط والسكر والتحاليل المعملية.

وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس يتم فتح فصول محو أمية واستخراج شهادات وعمل استكتابات للمتحررين من الأمية.

يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .