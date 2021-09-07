عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التوجية الرئاسى.. خطة النواب تضع روشتة لزيادة القيمة المضافة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجية الرئيس عبد الفتاح السيسى  بعدم السماح  بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية، قائلا:" يساهم فى القضاء على الاستيراد العشوائى".

 

وقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث اليوم عن فكرة الجودة كمعيار أساسي فى استيراد البضائع المطروحة فى الاسواق المصرية حيث ان الفترة الماضية شهدت استيراد كميات هائلة من السلع والمنتجات بشكل عشوائي الغير جيدة ولذلك جاء التوجية بعدم السماح لدخول هذه البضائع مرة أخرى الى مصر.

 

واوضح النائب أن الفترة المقبلة ستشهد فلترة للشركات والمصانع التى تقوم بادخال البضائع من الخارج الى مصر للوصول الى منتجات توافق المعايير الأوروبية وذلك سوف يتم من خلال التسجيل المسبق عن طريق هذه الشركات سوف ترسل الى مصلحة الجمارك اسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التى تريد نقلها الى مصر واذا كان هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الاوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول من عدمه.

 

 زيادة القيمة المضافة 

وأشار عضو مجلس النواب الى أن الحل الوحيد في عملية تشجيع الصناعة فى مصر والمنتج المصرى هي زيادة القيمة المضافة وذلك عن طريق عدم تصدير المنتجات الخام الى الخارج ولكن باعادة تصنيعها وتصدير مشتقات منها مما تتيح زيادة القيمة المضافة ومثال علي ذالك القطن المصرى اذا تم اعادة تصنيعه واستخراج الملابس الجاهزة منه وفقا لمعايير العالمية والاوروبية وبعد ذلك تصديره للخارج سوف يزيد هنا القيمة المضافة وينخفض الاسعار في مصر ويرتفع قيمة الجنية المصرى مقارنة بسعر الدولار الذى سوف ينخفض تباعا.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد علي عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022.



وقال الرئيس السيسي خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".

وتابع الرئيس السيسي: "مش هنقبل ان حاجة تخش، اى حد يستورد اى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي".. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الاستيراد العشوائي الأسواق المصرية السلع المصانع البضائع

ترشيحاتنا

انقلاب عسكري ليس الأول| غينيا دولة بها أغرب عادات الزواج حول العالم

فتش عن الثبات الانفعالي.. لماذا لا يصلح حسام حسن مدربا للفراعنة؟

هل يجوز تغيير اسم سورة الإسراء إلى بني إسرائيل؟.. علي جمعة يجيب

طقس الأربعاء.. القاهرة 35 وسقوط الأمطار على السواحل الغربية

وزارة الاتصالات: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية"

تعرف على سعر هيونداي كريتا موديل 2021 فى الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

معجزة تنس الطاولة المصرية: اللي جاي هيكون أفضل

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

منتخب ليبيا يهزم أنجولا 1-0 ويشعل مجموعة مصر

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ