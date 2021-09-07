بعد التوجية الرئاسى.. خطة النواب تضع روشتة لزيادة القيمة المضافة

أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم السماح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية، قائلا:" يساهم فى القضاء على الاستيراد العشوائى".

وقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث اليوم عن فكرة الجودة كمعيار أساسي فى استيراد البضائع المطروحة فى الاسواق المصرية حيث ان الفترة الماضية شهدت استيراد كميات هائلة من السلع والمنتجات بشكل عشوائي الغير جيدة ولذلك جاء التوجية بعدم السماح لدخول هذه البضائع مرة أخرى الى مصر.

واوضح النائب أن الفترة المقبلة ستشهد فلترة للشركات والمصانع التى تقوم بادخال البضائع من الخارج الى مصر للوصول الى منتجات توافق المعايير الأوروبية وذلك سوف يتم من خلال التسجيل المسبق عن طريق هذه الشركات سوف ترسل الى مصلحة الجمارك اسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التى تريد نقلها الى مصر واذا كان هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الاوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول من عدمه.

زيادة القيمة المضافة

وأشار عضو مجلس النواب الى أن الحل الوحيد في عملية تشجيع الصناعة فى مصر والمنتج المصرى هي زيادة القيمة المضافة وذلك عن طريق عدم تصدير المنتجات الخام الى الخارج ولكن باعادة تصنيعها وتصدير مشتقات منها مما تتيح زيادة القيمة المضافة ومثال علي ذالك القطن المصرى اذا تم اعادة تصنيعه واستخراج الملابس الجاهزة منه وفقا لمعايير العالمية والاوروبية وبعد ذلك تصديره للخارج سوف يزيد هنا القيمة المضافة وينخفض الاسعار في مصر ويرتفع قيمة الجنية المصرى مقارنة بسعر الدولار الذى سوف ينخفض تباعا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد علي عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022.





وقال الرئيس السيسي خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".



وتابع الرئيس السيسي: "مش هنقبل ان حاجة تخش، اى حد يستورد اى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي"..