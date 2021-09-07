أخبار الزمالك| إعلان عن صفقة جديدة.. رحيل أسامه فصيل.. كارتيرون يكشف عن البطولة الأصعب مع الفريق

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

متى شعرت بأن الدوري يقترب من الزمالك؟ .. كارتيرون يجيب

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.

كارتيرون: عقوبة شيكابالا ليست عادلة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تنظيم حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري.

رسمياً .. أسامة فيصل ينضم للبنك الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة

نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسما على سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك.

أصعبها الدوري.. كارتيرون: ألقابي الثلاثة مع الزمالك لها طعم خاص

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب، وكل بطولة لها طعم خاص، موضحًا أن بطولة السوبر الأفريقي كانت الأولى له مع الفريق عندما فاز على الترجي وهو منافس قوي وكان من الصعب الفوز عليه بعد فوه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا متتاليتين.

محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل الزمالك

أعرب محمود شبانة لاعب نادي الزمالك عن سعادته البالغة بارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل وإتمام التعاقد بشكل رسمي.