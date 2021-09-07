عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| إعلان عن صفقة جديدة.. رحيل أسامه فصيل.. كارتيرون يكشف عن البطولة الأصعب مع الفريق

شعار الزمالك
شعار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

متى شعرت بأن الدوري يقترب من الزمالك؟ .. كارتيرون يجيب
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.

 

كارتيرون: عقوبة شيكابالا ليست عادلة
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تنظيم حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري.

 

رسمياً .. أسامة فيصل ينضم للبنك الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة
نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسما على سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك.

 

أصعبها الدوري.. كارتيرون: ألقابي الثلاثة مع الزمالك لها طعم خاص
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب، وكل بطولة لها طعم خاص، موضحًا أن بطولة السوبر الأفريقي كانت الأولى له مع الفريق عندما فاز على الترجي وهو منافس قوي وكان من الصعب الفوز عليه بعد فوه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا متتاليتين.

 

محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل الزمالك
أعرب محمود شبانة لاعب نادي الزمالك عن سعادته البالغة بارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

 

ترشيحاتنا

انقلاب عسكري ليس الأول| غينيا دولة بها أغرب عادات الزواج حول العالم

فتش عن الثبات الانفعالي.. لماذا لا يصلح حسام حسن مدربا للفراعنة؟

هل يجوز تغيير اسم سورة الإسراء إلى بني إسرائيل؟.. علي جمعة يجيب

طقس الأربعاء.. القاهرة 35 وسقوط الأمطار على السواحل الغربية

وزارة الاتصالات: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية"

تعرف على سعر هيونداي كريتا موديل 2021 فى الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

معجزة تنس الطاولة المصرية: اللي جاي هيكون أفضل

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

منتخب ليبيا يهزم أنجولا 1-0 ويشعل مجموعة مصر

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ