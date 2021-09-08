بسبب جدة ميمي جمال.. إسعاد يونس تسخر من نفسها على الهواء| فيديو

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة "دي إم سي".

واستضافت الفنانة إسعاد يونس، بنات الفنانة ميمي جمال واحفادها، واختبرت إسعاد يونس أحفاد ميمي جمال، بتوجيه مجموعة من الأسئلة لهم للتعرف على مدى معرفتهم بجدتهم الفنانة ميمي جمال.

وقالت ميمي جمال:" وأنا صغيرة كنت باخد مصروف 10 صاغ في اليوم وكان يكفيني طول اليوم “ وردت إسعاد يونس قائلة،:” طب والله كنتي غنية ".

وتابعت إسعاد يونس موجهة حديثها لـ ميمي جمال، :"أحفادك محضروش جدتك، وانا شفت جدة ميمي جمال قبل ولادها".

واكملت إسعاد يونس ساخرة من نفسها:" طبيعي أكون شفت جدة ميمي جمال قبل بنات ميمى جمال ، ايه الغباوة دي .. انا أذكى مذيعة في مصر".