جاريدو يكشف سبب رفضه تدريب المصري وحلم قيادة منتخب مصر.. فيديو

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لفريق الأهلي، إن هناك مفاوضات جرت بينه وبين المصري البورسعيدي لتدريب الفريق، إلا أنه رفض تولي المهمة أخيرًا.

وأضاف جاريدو، خلال مداخلة عبر برنامج "الماتش" على قناة “صدى البلد” أنه رفض تدريب المصري البورسعيدي، لرؤيته أن الوقت ليس مناسبًا بالنسبة له لأسباب أسرية ومهنية.

واستكمل تصريحاته، أن رفضه تدريب المصري البورسعيدي، ليس بسبب علاقته بعمله مدربًا للأهلي في وقتٍ سابق، فضلًا عن أن رفضه أيضًا لم يكن لأسباب مادية على الإطلاق، مضيفًا حديثه بشأن عبد الله السعيد، أنه لاعب كبير، ومن الطبيعي أن يكون مطلب لدى نادي الزمالك، خاصة وأي نادٍ يتمناه -على حد قوله-.

وعن تدريب منتخب مصر في المستقبل، قال: “قادر لاستقبال وتلقي العروض من الأندية والمنتخبات المختلفة بعد فترة كنت أرغب في قضائها بجانب أسرتي بإسبانيا وبالتأكيد أتمني تدريب المنتخب المصري”.