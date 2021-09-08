ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات مونديال 2022 بعد فوز ليبيا

حقق منتخب ليبيا، فوزا صعبا على أنجولا بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 11 نوفمبر، أمس، ضمن منافسات دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء هدف منتخب ليبيا فى الدقيقة 43 عن طريق عمر خواجة؛ ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد منتخب أنجولا فى المركز الرابع والأخير دون نقاط .

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالاتي :

1- ليبيا 6 نقاط.

2- مصر 4 نقاط .

3- الجابون نقطة وحيدة .

4-أنجولا دون نقاط .

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الجابون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .