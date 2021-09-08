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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل 223 أسرة من العشوائيات برأس غارب وتمهيد الطرق بالزعفرانة

نقل 223 أسرة
نقل 223 أسرة

 أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، استمرار نقل الأسر من المناطق ذات الخطورة الداهمة بالزعفرانة، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بمنطقة بديل العشوائيات "حي الروضة"، وإخلاء وإزالة المنازل خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة برأس غارب، حيث تم الانتهاء من نقل 171 أسرة من ملاك ما قبل عام 2006، و52 أسرة من ملاك ما بعد 2006 ، ليبلغ إجمالي الأسر التي تم نقلهم إلى بديل العشوائيات 223 أسرة.

 

وأكد حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، على استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطورة الداهمة ( عشش البلد )، وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة (حى الروضة)، مشيراً الى أن تنفيذ الخطة العامة للدولة  يشمل القضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنة للمواطنين بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات .

 

تمهيد الطرق بقرية الزعفرانه

وتنفيذ لتكليفات اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب، باجراء اعمال النظافه وتمهيد الطرق  بقرية  الزعفرانه وإزالة ورفع مخلفات البناء، قام رئيس قرية الزعفرانة باستكمال  العمل بتمهيد وتسوية الأرض  وعمل تربة زلطية تربط الطريق السريع وحتى  مبنى التراسل الدولى الجديد وكذا تسوية وتمهيد الارض بمحيط المبنى .

 

وأشار إلى أنه جارى  استكمال أعمال رفع جميع مخلفات المبانى على مستوى القرية.

رأس غارب الزعفرانة بديل العشوائيات داهمة الخطورة العشوائيات

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