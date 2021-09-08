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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استبعاد المدير المالي لمستشفي في المنوفية وإحالة 58 طبيبا للتحقيق

صدى البلد

اعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية  استبعاد المدير المالي والإداري في مستشفي الشهداء المركزى لعدم تعاونه في العمل وعدم إنجاز المهام الموكله إليه مما أدى الي تعطيل العمل وكثرة أعطال الأجهزة لبطء الإجراءات المالية وعدم الانضباط الإداري بالمستشفي وكثرة المخالفات المالية والشكاوي ضده من العاملين بالمستشفي .

جاء ذلك عقب جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة المستشفي لمتابعة سير العمل، ووجد العديد من المخالفات.

كما قرر إقالة رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفي لعدم تعاونه في العمل وعدم تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة بالمستشفي ويتم إعادة تشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفي وذلك خلال ٧٢ ساعة من تاريخه .

وكذلك إقالة رئيس قسم الصيانة بالمستشفي وذلك لكثرة أعطال الأجهزة الناتجة عن عدم تعاونه وعدم وجود سياسة واضحة للعمل داخل الفريق وعلي مدير المستشفي تكليف مسئول للصيانة والإفادة خلال ٧٢ ساعة من تاريخه .

وقرر وكيل وزارة الصحة،  إحالة ٥٨ طبيبا، ٥٤ ممرضة، ٢ إداريين، وعدد ٥ فنيين بالمستشفي للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم لعدم الانضباط

و تفقد جودة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، بحضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولجنة تحسين الأداء .

كما اطمأن وكيل الوزارة علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم العناية المركزة، وقسم الكلي الصناعي، والمعامل، والحضانات، وتم التأكد من إنتظام العمل وفحص الأطفال بالحضانات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، موجهاً إدارة المستشفي والفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي،.

كما قام بمراجعة السجلات الطبية، مؤكداً علي تدوين جميع البيانات والإجراءات التمريضية الخاصة بالمريض بها، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

المنوفية محافظة المنوفية مستشفي مديرية الصحة اخبار المحافظات

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