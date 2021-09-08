إطلاق مبادرة "نعم للشباب فى البرلمانات"‏.. تفاصيل

أطلقت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب المصرى ورئيسة المنتدي الدولي ‏للبرلمانيين الشباب بالتعاون مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي النائب البرتغالي ‏دوارتي باشيكو , مبادرة "نعم للشباب فى البرلمانات "، وهي مبادره تدعو البرلمانات ‏لدعم تمثيل الشباب في المجال السياسي وخاصةً في البرلمان من خلال آليات ‏مختلفة، حرصا على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال ‏المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته.

كما ‏يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم ‏الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي, ويجتمع منتدى ‏البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي (مرتين سنوياً)

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد ‏البرلماني الدولي بحضور رؤساء ورئيسات برلمانات من اكثر من 100 دولة، والقمة ‏البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، في العاصمة النمساوية فيينا. ‏



وجدير بالذكر أن النائبة سحر البزار "حزب مستقبل وطن" وكيل لجنه العلاقات ‏الخارجية بمجلس النواب المصرى فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب ‏التابع للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الانتخابات التي أُجريت عن بُعد لمجلس ‏المنتدى لإختيار رئيس للمنتدى فى 15 مايو 2021.

هذا وقد جاء شغل النائبة سحر ‏البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد ‏البرلماني الدولي، بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري، حيث تبلغ نسبة ‏تمثيل الشباب في البرلمان المصري الحالي ٢٠٪ و هي أعلي نسبه تمثيل شبابي في ‏تاريخ البرلمانات المصرية.‏