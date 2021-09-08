إطلاق مبادرة "نعم للشباب فى البرلمانات"‏.. تفاصيل

أطلقت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب المصرى ورئيسة المنتدي الدولي للبرلمانيين الشباب بالتعاون مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي النائب البرتغالي دوارتي باشيكو , مبادرة "نعم للشباب فى البرلمانات "، وهي مبادره تدعو البرلمانات لدعم تمثيل الشباب في المجال السياسي وخاصةً في البرلمان من خلال آليات مختلفة، حرصا على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته.
كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي, ويجتمع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي (مرتين سنوياً)
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بحضور رؤساء ورئيسات برلمانات من اكثر من 100 دولة، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، في العاصمة النمساوية فيينا.
وجدير بالذكر أن النائبة سحر البزار "حزب مستقبل وطن" وكيل لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الانتخابات التي أُجريت عن بُعد لمجلس المنتدى لإختيار رئيس للمنتدى فى 15 مايو 2021.
هذا وقد جاء شغل النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري، حيث تبلغ نسبة تمثيل الشباب في البرلمان المصري الحالي ٢٠٪ و هي أعلي نسبه تمثيل شبابي في تاريخ البرلمانات المصرية.