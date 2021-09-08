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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشهد من فيلم عروستى يضع أحمد حاتم وجميلة عوض فى مأذق

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجارى.

وسخر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا من مشهد الشراب الذى تضمنه برومو فيلم "عروستى .

والذى يعد إحدى المشاهد المميزة للفيلم الأجنبى “ME BEFORE YOU “ بطولة إميليا كلارك و سام كلافلن.

واتهم رواد السوشيال ميديا صناع فيلم “عروستى” بالتقليد وعدم الابتكار.

يذكر أن الفنان أحمد حاتم طرح   الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عروستي" عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب أحمد حاتم: "أخبار جواز الصالونات إيه !؟ الإعلان التشويقي لفيلم #عروستي يا رب يعحبكم إن شاء الله".

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وأكدت صابرين أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “عروستى”، معبرة عن سعادتها بخوض تلك التجربة السينمائية الجديدة.

بينما أوضحت جميلة عوض، أنها كانت تحب  كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

الفنان احمد حاتم زينب غريب محمود البزاوي فيلم عروستى مروان يونس أخبار جميلة عوض

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