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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتاوى تشغل الأذهان.. هل الأموات يشعرون بالأحياء في حالة الحزن.. وخالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة

فتاوى تشغل الاذهان
فتاوى تشغل الاذهان

حكم الصلاة على الـمَرْتَبة لكبير السن

هذا حكم تأخير الزكاة لعذر 

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان ، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

شعور الميت بالحي .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب” سؤالاً يقول صاحبه: هل الأموات يشعرون بالأحياء في حالة الحزن؟

هل الأموات يشعرون بالأحياء في حالة الحزن؟
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأموات في حياة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة تسمى بـ حياة البرزخ، لافتاً إلى أن هناك من الأحاديث النبوية التي توضح أن الميت يحس بالزيارة، بل ويفرح بها، ويجب على من يلقي إليه السلام لكن لا نسمع حديثه.

وأشار "شلبي" إلى أن العمل الصالح يصل الميت والدعاء وغيره، وعلينا الحديث إليه، لأنه يشعر ويحس بمن يزوره، ولو وهبنا له أعمال صالحة فإنها تصل إليه، لكن لا يجب أن نحمله مشاكلنا وهمومنا كمن تزوج ومن رحل بعده وغيرها من الأشياء التي انقطع عنها في الدنيا.


حكم تأخير الزكاة لعذر .. الإفتاء تجيب

حكم تأخير الزكاة لعذر .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه : ما حكم تأخير الزكاة لعذر وبسبب المرض؟

حكم تأخير الزكاة لعذر
وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على سؤال حكم تأخير الزكاة لعذر، إن الإقبال والاهتمام بأداء شعائر الإسلام حتى في حالة الضعف من علامات القبول، مبيناً أن الزكاة تجب إذا بلغ النصاب ومر عام كامل على المال فيخرج المزكي ما يعادل 5 جرام من الذهب عيار 21، بمقدار 2.5، أي ما يوازي 25 جنيه عن الألف الواحد.

وبين “وسام” أنه فيما يتعلق بالوديعة البنكية والتي يتعايش عليها كثير من الناس فإنه يخرج 10% عن الأرباح رأفة بحاله، قائلاً:" لو كلفناه 2.5 من أصل المال فسيؤثر على حالته المعيشية، ونحن نشبه الوديعة في تلك الحالة بالأرض الزراعية فلا مساس بالأصل ونخرج عما تنتجه وتثمره، وعليه أن يقدر السنوات التي عجز عن أدائها لظروف مرضه فيخرج عنها".

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة

فجر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة من العيار الثقيل عن فتوى غشاء البكارة، لافتا إلى أنه نقل الفتوى عن دراسة بحثية كانت منشورة بمجلة دار الإفتاء.

وتابع الجندى خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "حديثنا عن قضية غشاء البكارة، من أجل التوعية وتنوير المجتمع، وتكسير عادات خاطئة، وفى الأخر تلاقى واحد مش فاهم حاجة يقولك نشر الفاحشة، وأنا بقول له اللى يصون المراة أخلاقها وعفتها، مش غشاء بكارة، أنا هتكلم فى الدراسة دى، وهنقول أراء الفقهاء فيها".


وفي حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بمجرد الانتهاء من الصلاة يستغفر الله.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»،، أن العبد مكلف باستغفار الله بعد كل الطاعة وليس المعصية فقط، معقبًا: أن العبد يعلم أن تلك الطاعة لا توافق القدر الذي ينبغي لله مهما فعل.

وأوضح أن رسول الله عندما كان يقف ليصلي، كان يقوم حتى تتورم قدماه في الصلاة من كثرة الوقوف، لأنه يعلم أن قدر الله أعظم من طاقته، فكان يعبدالله أكثر من طاقته.

ولفت إلى أن النبي الكريم كان يقول: أما أني اتقاكم لله وأشدكم خاشية، متابعًا أن الصحابة كانوا يستغربون من هذا القول، ويرددون لماذا يخاف النبي من الله، قائلين: «خايف ليه وهو حبيب ربنا ومعصوم» من أجل تلك العبادة.

حكم الصلاة على الـمَرْتَبة لكبير السن.. الإفتاء توضح


حكم الصلاة على (الـمَرْتَبة) لكبير السن..  سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إنه من المُقَرَّر عند الفقهاء: أنه لا يشترط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض؛ كالتراب والحصى مثلًا؛ فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة I قال: ((كان رسول الله  يصلي -أو يستحب أن يصلي- على فَرْوة مدبوغة)) .. والفروة هي: الكساء المتخذ من فرو الحيوانات.

وأضافت الدار : قد اشترط الفقهاء من أرباب المذاهب المتبوعة فيما يسجد عليه: أن يجد المصلي حجم الأرض فيما يسجد عليه بحيث تستقرُّ جبهته، وعلى ذلك فالسجودُ على «المَرْتبة» إن كانت صفيقة -أي: سمكها كبير- بحيث لا تستقر جبهة المصلي عليها، فلا يجوز السجود عليها، وإن كان سمكها يسيرًا بحيث لا يمنع من استقرار الجبهة ويجد المصلي حجم الأرض عند السجود عليها، فلا مانعَ شرعًا من السجود عليها.

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