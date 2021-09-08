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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على طريقة الهنود .. طريقة تصنيع الكحل في المنزل

صدى البلد

يعتبر الكحل  ، جانبًا مهمًا من جوانب الجمال والمكياج في شبه القارة الهندية حتى أولئك الذين لا يهتمون كثيرًا بالمكياج ، أقسموا بالفعالية الدقيقة للكحل ، الذي يعزز مظهرهم ويجعل عيونهم تبدو أكبر وأكثر تحديدًا.

تقول بوجا ناجديف ، أخصائية العلاج بالروائح ، وخبيرة التجميل ، ومؤسس INATUR ، إن المنتج يتم تصنيعه بشكل أساسي عن طريق طحن الستيبنيت. "أحد الآثار السلبية العديدة للعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية هو احتمال حدوث تفاعل تحسسي ، بما في ذلك سيلان العين وتهيجها وحكتها واحمرارها. يمكن أن تحدث تقرحات القرنية والتهاب الملتحمة في الحالات الشديدة "، كما تقول ، مضيفة أن العديد من الناس ، لذلك ، يختارون تصنيع الكحل الخاص بهم في المنزل.

 


إذا كنت تفكر في تصنيع الكحل في المنزل  هناك بعض الأشياء التي قد تحتاج إلى معرفتها. 

 

مكونات الكحل

- سمن نقي أو زيت سمسم
- مصباح فضي (أو أي معدن)
- فتيل قطني سميك
- صفيحة نحاسية

 

صب ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت في المصباح وإشعاله.
* ضع الفتيل في المصباح وقم بتشغيله.
* ضع اللوحة النحاسية أعلى المصباح واتركها تحترق طوال الليل.
* فوق اللوح النحاسي ، ستتشكل بقايا سوداء سميكة.
* صب كمية قليلة من الزيت أو السمن فوق البقايا الداكنة.
* افركي البقايا لمدة دقيقة على الأقل ، أو حتى تصل إلى قوام سميك وخالي من التكتلات.
* ضع جميع المخلفات المتبقية في حاوية محكمة الإغلاق. برد لمدة لا تقل عن 2-4 ساعات.
* لمظهر أكثر رقة ، استخدمي فرشاة كحل ناعمة. إذا كنت ترغبين في الحصول على مظهر جذاب للعين ، ضعي الكحل على رموشك السفلية باستخدام عود قطني.

 

يجب أن يكون لديك حوالي 4-5 حبات من اللوز ، أو القليل من هلام الصبار ، أو زيت جوز الهند ، أو ملقط ، أو طبق ، أو وعاء خزفي.

معالجة

* باستخدام الملقط ، ادفع اللوز بالقرب من لهب الغاز.
* استمر في حرقه لمدة 10 دقائق ، أو حتى يصبح هشًا.
* اصنع معجون اللوز المحمص الآن.
* امزج حتى يصبح ناعمًا تمامًا.
* خذ قطعة من الصبار الطازج واضغط على الجل.
* بعد ذلك ، اخلطي مسحوق اللوز مع جل الصبار وزيت جوز الهند.
* تأكد من تسخين زيت جوز الهند قبل استخدامه للمساعدة في تكوين عجينة ناعمة.
* يمكنك الآن تخزين الكحل في وعاء محكم الإغلاق واستخدامه متى شئت.

قبل التقديم ، رشي عينيك ببودرة التلك. لا تستخدم الكثير من كاجال في جفونك الداخلية. يعزز اللوز كاجال نمو الرموش مع تحسين الرؤية أيضًا.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار دائمًا:

1. لا تضع الكحل على عينيك أبدًا قبل الذهاب إلى الفراش.
2. لإزالة الكحل ، لا تستخدمي الماء أو الصابون فقط.
3. لإزالة الآيلاينر ، استخدمي دائمًا مزيل مكياج أو كريم.
4. قبل إضافة أي مكون تلوين إلى الكحل الذي تستخدمه بنفسك ، فكر مليًا.
5. قم دائمًا بإجراء اختبار التصحيح. ضعي القليل من الكحل على مرفقك واتركيه لبضع دقائق. قم بإزالته إذا لاحظت أي تهيج أو وخز.

 

الرموش الكحل العيون المنزل ملعقة عيون

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