على طريقة الهنود .. طريقة تصنيع الكحل في المنزل

يعتبر الكحل ، جانبًا مهمًا من جوانب الجمال والمكياج في شبه القارة الهندية حتى أولئك الذين لا يهتمون كثيرًا بالمكياج ، أقسموا بالفعالية الدقيقة للكحل ، الذي يعزز مظهرهم ويجعل عيونهم تبدو أكبر وأكثر تحديدًا.

تقول بوجا ناجديف ، أخصائية العلاج بالروائح ، وخبيرة التجميل ، ومؤسس INATUR ، إن المنتج يتم تصنيعه بشكل أساسي عن طريق طحن الستيبنيت. "أحد الآثار السلبية العديدة للعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية هو احتمال حدوث تفاعل تحسسي ، بما في ذلك سيلان العين وتهيجها وحكتها واحمرارها. يمكن أن تحدث تقرحات القرنية والتهاب الملتحمة في الحالات الشديدة "، كما تقول ، مضيفة أن العديد من الناس ، لذلك ، يختارون تصنيع الكحل الخاص بهم في المنزل.



إذا كنت تفكر في تصنيع الكحل في المنزل هناك بعض الأشياء التي قد تحتاج إلى معرفتها.

مكونات الكحل

- سمن نقي أو زيت سمسم

- مصباح فضي (أو أي معدن)

- فتيل قطني سميك

- صفيحة نحاسية

صب ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت في المصباح وإشعاله.

* ضع الفتيل في المصباح وقم بتشغيله.

* ضع اللوحة النحاسية أعلى المصباح واتركها تحترق طوال الليل.

* فوق اللوح النحاسي ، ستتشكل بقايا سوداء سميكة.

* صب كمية قليلة من الزيت أو السمن فوق البقايا الداكنة.

* افركي البقايا لمدة دقيقة على الأقل ، أو حتى تصل إلى قوام سميك وخالي من التكتلات.

* ضع جميع المخلفات المتبقية في حاوية محكمة الإغلاق. برد لمدة لا تقل عن 2-4 ساعات.

* لمظهر أكثر رقة ، استخدمي فرشاة كحل ناعمة. إذا كنت ترغبين في الحصول على مظهر جذاب للعين ، ضعي الكحل على رموشك السفلية باستخدام عود قطني.

يجب أن يكون لديك حوالي 4-5 حبات من اللوز ، أو القليل من هلام الصبار ، أو زيت جوز الهند ، أو ملقط ، أو طبق ، أو وعاء خزفي.

معالجة

* باستخدام الملقط ، ادفع اللوز بالقرب من لهب الغاز.

* استمر في حرقه لمدة 10 دقائق ، أو حتى يصبح هشًا.

* اصنع معجون اللوز المحمص الآن.

* امزج حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

* خذ قطعة من الصبار الطازج واضغط على الجل.

* بعد ذلك ، اخلطي مسحوق اللوز مع جل الصبار وزيت جوز الهند.

* تأكد من تسخين زيت جوز الهند قبل استخدامه للمساعدة في تكوين عجينة ناعمة.

* يمكنك الآن تخزين الكحل في وعاء محكم الإغلاق واستخدامه متى شئت.

قبل التقديم ، رشي عينيك ببودرة التلك. لا تستخدم الكثير من كاجال في جفونك الداخلية. يعزز اللوز كاجال نمو الرموش مع تحسين الرؤية أيضًا.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار دائمًا:

1. لا تضع الكحل على عينيك أبدًا قبل الذهاب إلى الفراش.

2. لإزالة الكحل ، لا تستخدمي الماء أو الصابون فقط.

3. لإزالة الآيلاينر ، استخدمي دائمًا مزيل مكياج أو كريم.

4. قبل إضافة أي مكون تلوين إلى الكحل الذي تستخدمه بنفسك ، فكر مليًا.

5. قم دائمًا بإجراء اختبار التصحيح. ضعي القليل من الكحل على مرفقك واتركيه لبضع دقائق. قم بإزالته إذا لاحظت أي تهيج أو وخز.